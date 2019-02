Dresden

Von kommenden Montag, 4 Uhr bis 24. Februar, 4 Uhr wird die Straßenbahnlinie 12 zwischen Pirnaischem Platz und der Blasewitzer Straße über Carolabrücke, Albertplatz, Albertbrücke und Sachsenallee umgeleitet. Das teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Die Haltestelle „Gabelsberger Straße“ werde in dieser Zeit nur durch die Buslinie 64 bedient. In den Nächten vom 22. und 23. Februar fahren dann auch Straßenbahnen der Linie 6 von 20 bis 4 Uhr Umleitungen. Dafür gibt es Ersatzverkehr mit Omnibussen.

Grund der Sperrung ist die Montag einer neuen Kettenwerksfahrleitung an der Fetscherstraße wird zwischen Fetscherplatz und Blasewitzer Straße. Dazu hängen Fachleute rund 800 Meter neuen Fahrdraht und die dazugehörigen Tragseile an die bereits aufgestellten neuen Masten. Im sogenannten Sperrschatten findet auf der Fetscherstraße gleich noch eine kleine Gleisreparatur statt. Deshalb muss der Autoverkehr Richtung Schandauer Straße schon vor dem Fetscherplatz in die Haydnstraße abbiegen. Die Umleitung wird ausgeschildert. Alle weiteren Bauarbeiten finden ohne Beeinträchtigung des Autoverkehrs statt.

Nach beinahe 40 Jahren hatte die Fahrleitungsanlage der Straßenbahn entlang der Fetscherstraße ausgedient. Die mechanische und elektrische Belastung zog einen ganz normalen Verschleiß des Fahrdrahtes nach sich. Außerdem waren die überwiegend aus den 1980er Jahren stammenden Betonmasten nicht mehr den Belastungen gewachsen.

An den alten Betonmasten haben sich erste Risse gezeigt. Grund genug für die Verkehrsbetriebe, die Masten auszutauschen. Quelle: Anja Schneider

Seit Anfang November 2017 wurden deshalb zwischen Comeniusplatz und Blasewitzer Straße insgesamt 102 alte Masten demontiert. Dafür kamen 81 Stahlmasten an alte und neue Standorte. Die Stahlmasten haben eine schlankere Silhouette als Betonmasten und wurden größtenteils in eine Reihe mit den Straßenbäume gesetzt, so dass sie weniger auffallen. Außerdem lassen sie sich durch Beschichtung und Farbanstrich besser gegen Korrosion schützen. Die recht lange Bauzeit kam zustande, weil zumeist bei laufendem Verkehr gebaut wurde.

Nach den Masten wurde der Fahrdraht einschließlich seiner Aufhängung getauscht. Begonnen wurde zwischen Comeniusplatz und Fetscherplatz. Auf der Gesamtstrecke sollen insgesamt 2550 Meter sogenannte Kettenfahrleitung für eine verbesserte Stromabnahme durch die Straßenbahnen sorgen. Außerdem ist der Fahrdraht nun durch senkrechte Aufhängungen in kurzen Abständen mit dem Tragseil verbunden. Das erhöht die Sicherheit bei Schäden an der Leitung.

Die meisten Arbeiten fanden in der Vergangenheit während des fließenden Verkehrs statt. So auch in der kommenden Woche. Quelle: Anja Schneider

Parallel montierten Fachleute des Straßen- und Tiefbauamtes Dresden eine moderne Straßenbeleuchtung. Die findet an den Quertragwerken der neuen Fahrleitung und damit mitten über der Fahrbahn Platz. Über den Fußwegen ergänzen separate Lampen an den Masten die öffentliche Beleuchtung.

Der kontinuierliche Umbau erfolgte zumeist ohne Straßensperrungen. Zum Abschluss der Bauarbeiten wird Ende März 2019 noch die Kreuzung am Fetscherplatz umgestellt. Dann regelt eine Baustellen-Signalanlage den Autoverkehr.

Die Gesamtkosten für die neue Fahrleitungsanlage betragen einschließlich der Masten und allen Planungen rund 1,9 Millionen Euro. Davon zahlt der Freistaat 75 Prozent.

Von uh