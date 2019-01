Dresden

Kriminelle haben am Sonnabendmorgen den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Reick gesprengt. Die Täter steckten nach Angaben der Polizei einen pyrotechnischen Gegenstand in den Ausgabeschacht des Automaten und ließen diesen detonieren. Durch die Detonation wurde der Automat stark beschädigt. An die in dem Gerät eingebaute Geldkassette gelangten die Täter laut Polizei aber nicht. Die Höhe des Sachschadens konnten die Beamten am Wochenende noch nicht exakt beziffern.

Von tbh