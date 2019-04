Dresden

Es ist ein buntes Völkchen, das sich da im Besprechungsraum des Betriebshofs Trachenberge versammelt. Senioren, Studenten, Büroangestellte, Softwareprogrammierer, Abteilungsleiter, Webentwickler Elektroingenieure setzen sich dort an einen großen Tisch, der jüngste ist 17, der älteste 89 Jahre alt. Sie sind der Fahrgastbeirat der Dresdner Verkehrsbetriebe – eine Gruppe aus Ehrenamtlichen und Vertretern von Verbänden, die alle zwei Monate zusammenkommt, um über Anliegen des Nahverkehrs zu beraten.

In diesem Jahr feiert der Fahrgastbeirat Jubiläum: Ihn gibt es nun seit zehn Jahren als von den DVB unabhängigen Verein. Aus diesem Anlass hat die Gruppe einen klaren Wunsch: „Wir hätten gern mehr Mitstreiter“, sagt Bernd Hoffmann.

Erster Versuch in den 90er Jahren gescheitert

Er ist seit fast zehn Jahren dabei, kennt die Vorgeschichte des Gremiums. Einen Fahrgastbeirat gab es nämlich bereits einmal kurzzeitig in den 1990er Jahren. Weil damals sich aber jeder um die Haltestelle vor seiner Haustür kümmern wollte, wurde der Beirat bald wieder aufgelöst, wie Hoffmann sagt. Mitte der 2000er wagte der damalige DVB-Vorstand Reiner Zieschank den nächsten Versuch. Der neu gegründete Fahrgastrat hatte Erfolge: So wurde auch auf Betreiben des Gremiums, das Unterschriften sammelte, Gesprächstermine vereinbarte und viele Anfragen bündelte, die Haltestelle Gradsteg an der Linie 4 in Radebeul eingerichtet. Ein großes Manko hatte der damalige Fahrgastbeirat aber doch noch: „Weil er an die Verkehrsbetriebe angebunden war, nahm ihn die Stadtverwaltung nicht als unabhängiges Gremium war“, sagt Hoffmann.

Das ist mit dem Verein anders. Dort sind die Dresdner Verkehrsbetriebe nur noch ein Mitglied unter vielen, ebenso entsenden der Blinden- und Sehbehindertenverband, der Seniorenbeirat, der Verband der Körperbehinderten und die AG Wohnen im Stadtteil (SWIS) Vertreter. Die übrigen zwei Dutzend Mitglieder interessieren sich für die Entwicklung des Nahverkehrs.

Konkrete Probleme im Fokus

Viele der Treffen drehen sich um konkrete Probleme. Oft ist etwa die mangelnde Barrierefreiheit von Haltestellen auf der Tagesordnung – ein Mangel, den die Stadt nun mit einem eigenen Programm angehen will. Weitere Themen seien die Sauberkeit der Haltestellen, Fragen zu Ticketpreisen und Abonnements. Viele Anfragen gibt es derzeit zur Reaktivierung der Haltstelle „Nätherstraße“ an der Winterbergstraße, wie der Beiratsvorsitzende Mark-Andres Hohm sagt. Bei der besseren Verzahnung der Buslinien 63 und 83 in Pillnitz habe man auch ein kräftiges Wörtchen mitgeredet, meint Hoffmann.

Für Kristin Hofmann, seit eineinhalb Mitglied, ist vor allem der Blick hinter die Kulissen reizvoll. „Hier treffen Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen, mit je einer anderen Erfahrung und Sichtweise aufeinander. Ich habe viel gelernt, auch was die Rücksicht auf die Probleme bestimmter Gruppen angeht“, sagt sie. Wer mitmachen will, kann jederzeit eine Sitzung des Fahrgastbeirats besuchen. Die Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse info@fgbdd.de oder postalisch an das Postfach 10 09 55 in 10079 Dresden möglich.

