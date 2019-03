Dresden

Die Laborschule Dresden ist mit dem Europäischen Schulmusikpreis ( ESP) 2019 ausgezeichnet worden. Zum neunten Mal vergab die unabhängige Jury Preise – dieses Jahr an insgesamt sieben europäische Schulen. Die Laborschule gewann in der Kategorie „Musikalische Arbeit in Arbeitsgemeinschaften, Klasse 1-4“ den mit 3000 Euro dotierten Musikpreis für das Projekt „Musik erfinden“: Unter der Leitung des Musikpädagogen Hans Hoch entdeckten Kinder der Klassenstufen 1 bis 3 verschiedene Geräusche, Töne und Instrumente.

„Ausgezeichneter Schulmusikunterricht spielt eine zentrale Rolle für die Entwicklung unserer Kinder: von besseren schulischen Noten insgesamt bis zu höherer sozialer Kompetenz“, so Daniel Knöll, Geschäftsführer der Society Of Music Merchants, die als Verband der Musikinstrumenten- und Musikequipmentbranche den Preis auslobt. Am 5. April treffen sich alle Gewinner zur feierlichen Preisverleihung auf der Musikmesse in Frankfurt am Main.

Von DNN