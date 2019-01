Der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. (VKS) und die Laufszene Events GmbH rufen zu einer großen Typisierungsaktion in Dresden für Anja Berthold auf. Die passionierte Läuferin ist zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Ihre Zwillingsschwester kommt als Spenderin nicht in Frage.