Dresden

Sie ist über 250 Jahre alt und gilt als größte und älteste ihrer Art nördlich der Alpen: die Pillnitzer Kamelie. Mitte Februar brechen die ersten Blütenknospen auf.

Damit die Blütenpracht dieses prächtigen Gehölzes gebührend bewundert werden kann, öffnet das Kamelienhaus ab 15. Februar wieder seine Tür für Besucher. Außer bei Sturm und zu großer Kälte. Denn dann würde die Kamelie Schaden nehmen.

Die Kamelie kann – je nach Witterung – bis Mitte bzw. Ende April täglich 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Tickets für 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro (Kinder bis 16 Jahre frei) sind im Besucherzentrum „Alte Wache“, im Kamelienhaus und am Automaten im Palmenhaus erhältlich.

Das Ticket gilt für Kamelien- und Palmenhaus zusammen. Dort können Blumen- und Gartenfans laut Schlossverwaltung gerade Strelitzien, Proteen und „Känguruhpfötchen“ sehen.

Wer gern einmal einen Blick in die Orangerie werfen möchte, in der den Winter über die wertvolle Kübelpflanzensammlung untergebracht ist, der sollte sich den 24. Februar und den 23. März vormerken.

Am 24. Februar gibt es 11 Uhr eine Sonderführung mit Wolfgang Friebel, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Gartenmeister in Pillnitz. Da die Führung durch den Kübelpflanzen“dschungel“ nur mit maximal 15 Personen stattfinden kann, ist unbedingt eine Anmeldung unter pillnitz@schloesserland-sachsen.de bzw. im Besucherzentrum „Alte Wache“ unter Tel.: 0351/2613260 erforderlich. Die Teilnahme kostet 13 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder bis 16 Jahre. Am 23. und 24. März ist dann die Orangerie jeweils 10 bis 17 Uhr geöffnet.

