Dresden

In der buddhistischen Begräbnisstätte auf dem Dresdner Heidefriedhof wird am heutigen Freitagnachmittag erstmals eine Bestattung stattfinden. Zur letzten Ruhe gebettet wird ein Buddhist deutscher Herkunft, der in Dresden lebte. Leiten soll die Begräbniszeremonie der Mönch Thich Hanh Tan, Gründer und Leiter des Amitayus Retreat Klosters in Schönfeld bei Dippoldiswalde.

Eröffnet worden war die Begräbnisstätte mit dem Namen „Ort der Rückkehr“ im September 2015. Es ist die einzige für Sachsen und Osteuropa. Offen ist sie für Anhänger aller buddhistischen Strömungen. Vietnamesische Buddhisten, die bereits in dritter oder vierter Generation hier zu Hause sind, transportieren ihre Toten bislang nach Vietnam.

Grund ist der Ahnenkult: Enge Verbindung mit den Vorfahren und deren Verehrung hat im vietnamesischen Buddhismus wesentlich größere Bedeutung als in anderen buddhistischen Richtungen. Insofern ist die Dresdner Begräbnisstätte auf Zukunft angelegt: Den ersten vietnamesischen Toten, die hier bestattet werden, würden alle nachfolgenden Verwandten folgen.

Von Tomas Gärtner