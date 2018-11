Dresden

Die Jugendkunstschule Dresden bietet Vorfreunde auf die Weihnachtszeit am ersten Dezemberwochenende.

Am Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, veranstaltet die Kinder- und Jugendgalerie “Einhorn“, Königstraße 15, von 10 bis 18 Uhr einen Weihnachtsbasar. Am Samstag wird überdies von 15 - 16 Uhr das Puppentheater „Die Reisen Sindbad des Seefahrers“ mit Ben-Sebastian Hans geboten. Der Eintritt kostet 4€, 3€ ermäßigt, Familien zahlen 10€. Am Sonntag wird der Basar vom Weihnachtsliedersingen von 15 - 16 Uhr begleitet. Der Eintritt ist frei.

Wer lieber bastelt, kann den 1. Dezember auf Schloss Albrechtsberg, Bautzner Straße 130, beim neuen Sonntagskeramikworkshop“Windlicht & Baumschmuck & Räucherhaus“ (für Familien mit Kindern ab sieben Jahren) von 10 - 13 Uhr verbringen. 12€ sind die Teilnahmegebühren, Material- und Brennkosten müssen zuzüglich bezahlt werden.

Von Carolin Seyffert