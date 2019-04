Dresden

Zum 16. Mal bitten angehende Ärzte in Dresden plüschige Patienten und ihre kleinen Besitzer zur medizinischen Behandlung. Im Teddykrankenhaus, das noch bis Donnerstag täglich von 9 bis 12 Uhr im Foyer der Kinder- und Frauenklinik der Universitätsklinik stattfindet, behandeln die Studenten der medizinischen Fakultät die treuen Begleiter unter wachsamen Kinderaugen.

„Wir wollen ihnen die Angst vor dem Arzt nehmen“, erklärt René Dresdek vom Teddykrankenhaus-Team, das knapp 100 Teddy-Ärzte umfasst. Sie behandeln die kleine Lieblinge von fast 1000 eingeladenen Kindern und vermitteln ihnen so ein gewisses Vertrauen in weiße Kittel, Stethoskope und Co. Zu den angebotenen Untersuchungsmethoden zählen nicht nur Abtasten und Abhören. Auch Röntgenuntersuchungen und ambulante OPs sind machbar. Außerdem dürfen die Patienten und ihre Besitzer einen Rettungswagen besichtigen.

Von fkä