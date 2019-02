Dienstagmorgen kreischte die Säge. In Leubnitz-Neuostra rückte der Baumdienst an und begann an einem Garagenhof zwischen Wittenstraße und Zschertnitzer Straße mit Baumfällarbeiten. Nach und nach fiel eine Blaufichte nach der anderen. Anwohner, völlig überrascht von der Aktion, schlugen Alarm.