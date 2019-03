Informationen und Beratung mit Gartenfachberaterin Helma Bartholomay in Halle 3: Gartensprechstunde aktuelle Fragen (Do.10.30 Uhr/So. 16.30 Uhr), Frühjahrsarbeiten (Do. 11.30 Uhr/So. 12.30 Uhr), Aktuelle Pflanzenschutzfragen (Do. 12 und 15 Uhr/So. 13.30 Uhr), Klimawandel auch im Garten (Do. 14 Uhr, So. 15.30 Uhr), Ziergehölze richtig einsetzen und pflegen (Do. 16.30 Uhr); Das Hochbeet (So. 10.30 Uhr)

Vorträge von Fachberatern des Stadtverbandes Dresdner Gartenfreunde in Halle 3: Naturnahes Gärtnern (Do. 11 und 17 Uhr, Fr. 12 Uhr), Obstbaumschnitt – Vortrag und praktische Hinweise (Do. 13 Uhr, Fr. 16.30 Uhr, Sa. 12 Uhr), Rund um die Rose (Fr. 10.30, 14 und 17 Uhr, Sa. 12.30 und 15.30 Uhr, So. 11 und 16 Uhr); Mein kleiner feiner Kräutergarten (Fr. 15 Uhr, Sa. 10.30 und 17.30 Uhr); Grundsätze zur Bodenbeschaffenheit im Garten (Fr. 12.30 Uhr, Sa. 13 Uhr); Pfingstrosen im Garten (Sa. 16 Uhr, So. 17 Uhr); Anbau von Pfirsich, Aprikose & Co. (Sa. 13.30 Uhr); Anbau von Wein im Garten (Sa. 17 Uhr, So. 14.30 Uhr)

Angebote für Orchideenfreunde in Halle 1: Orchideensprechstunde (Do. 14.15 Uhr); Vortrag über Neuigkeiten aus den Gattungen Phragmipedium (Fr. 10.15 Uhr), Vortrag Orchideenfrühling in der Provence (Fr. 11.15 Uhr); Vortrag Exotik auf der Fensterbank – Vanda und ihre Kultur (Fr. 12.15 Uhr)

Kleine Auswahl, Angaben ohne Gewähr