Riace/Dresden

Für Domenica Lucano ist das Leben gerade eine Achterbahnfahrt. „Ich bin zum Objekt eines großen Zirkus geworden“, zitiert ihn der Züricher Tages-Anzeiger. Und die unangenehme Aufführung ist noch nicht zu Ende.

Im Oktober 2018 wurde Domenico Lucano, damaliger Bürgermeister des Flüchtlingsdorfes Riace im italienischen Kalabrien, zunächst unter Hausarrest gestellt und dann mit einem Aufenthaltsverbot in seinem Heimatort belegt. Vorgeworfen worden waren ihm eine vermeintlich unrechtmäßige Vergabe von kommunalen Aufgaben sowie die Begünstigung von Scheinehen. Nun hat der Oberste Gerichtshof Italiens festgestellt, dass kein Fehlverhalten Lucanos vorliege.

Rückkehr in die Heimat offen

Doch zurückkehren kann Lucano noch immer nicht. Seine Verbannung haben die Richter nicht beendet. Damit muss sich nun ein Gericht in Kalabrien befassen und Lucano droht wohl weiterhin ein Strafprozess. Nach Medienberichten hält die Staatsanwaltschaft in Locri weiterhin an einer ganzen Reihe von Vorwürfen fest. In den nächsten Tagen werden die Richter über Lucanos Rückkehr und die Prozesseröffnung entscheiden.

Aber das Votum des Corte Suprema di Cassazione, des höchsten Gerichts der ordentlichen Gerichtsbarkeit Italiens, dürfte man auch da nicht ignorieren können. Das hoffen zumindest die „Friends of Dresden Deutschland“, die 2017 dem Bürgermeister für seine Flüchtlingspolitik den internationalen Friedenspreis „Dresden-Preis“ verliehen hatten. Sie würdigten damit Lucanos jahrelanges Engagement für Verständigung. Innerhalb von fast 20 Jahren habe er Riace zu einem Modell gemacht, wie Einheimische und Flüchtlinge gleichberechtigt miteinander leben können. „Wir sind glücklich über das Votum des Obersten Gerichtshofs in Italien“, sagt Heidrun Hannusch, Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Entschuldigung gefordert

Inzwischen habe eine Abgeordnete des italienischen Parlaments von Innenminister Matteo Salvini gefordert, sich bei Domenico Lucano zu entschuldigen. Salvini stehe für eine äußerst restriktive Flüchtlingspolitik und werde auch als maßgeblicher Initiator der Attacke gegen Lucano gesehen, hieß es in einer Mitteilung der „Friends of Dresden“.

Rehabilitiert ist Lucano nun schon mal. Wie es weiter geht, bleibt jedoch noch offen. Der Frankfurter Rundschau sagte der 60-Jährige: „Aber sicher fühle ich mich nun nicht.“

Von Ingolf Pleil