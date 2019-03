Dresden

Die Dresdner Eltern sind mit dem Angebot in der Kinderbetreuung in der Landeshauptstadt größtenteils zufrieden, fühlen sich aber in verschiedenen Bereich nicht ausreichend informiert. Das gehört zu den Ergebnissen der 6. Elternbefragung in der Stadt.

„Wir sind stolz auf die hohe Zufriedenheit mit den Betreuungsangeboten“, erklärte Sabine Bibas, die Leiterin des Kita-Eigenbetriebs der Stadt, der die kommunalen Kindertagesstätten verwaltet. 3095 der 5927 angeschriebenen Eltern hätten geantwortet. Ein solcher Rücklauf von 52,2 Prozent sei eine „hohe Quote“, die zeige, wie wichtig Müttern und Vätern das Thema sei.

Große Zufriedenheit

Die Stadt wollte unter anderem wissen, welche Betreuungsplätze gewünscht werden und wie die Platzauswahl erfolgt. 95,8 Prozent der Befragten wollen ihre unter 1-jährigen Kinder ausschließlich in der eigenen Familie betreuen, bei den zweieinhalb- bis dreijährigen sind das nur noch 4,6 Prozent. 81,6 Prozent streben da schon eine Betreuung in einer Kindertagesstätte an. Bei den über drei Jahre alten Kindern sind es dann sogar 98,5 Prozent.

Mit zunehmendem Alter der Kinder wächst bei Müttern und Vätern der Wunsch, ihren Nachwuchs in einer Kindertagesstätte betreuen zu lassen. Quelle: A. Eylert/Daten: Stadt

Das dürfte mit der großen Zufriedenheit mit der Betreuung zusammenhängen. 91,4 Prozent der Befragten würden die Kita ihres jüngsten Kindes auch weiterempfehlen. Als besonders positiv werden die ausgedehnten Öffnungszeiten, die Außenanlagen, Angebote und Aktivitäten in den Häusern und das Personal genannt, das nett, liebevoll, kindorientiert und freundlich sei.

Eltern sehen Herausforderungen

Negativ schlagen bei den Eltern Personalmangel und häufiger Personalwechsel zu Buche. Bei den größten Herausforderungen werden auch der relativ schlechte Betreuungsschlüssel, Sachsen ist da bundesweit auf den hinteren Plätzen, und damit einhergehende hohe Kinderzahlen sowie steigende Geburtenzahlen und qualifiziertes Personal genannt.

Bei den Auswahlkriterien hat unter anderem die Wohnortnähe an Bedeutung zugelegt. Die somatische und soziale Bildung ist 98 Prozent der Eltern wichtig, 90 Prozent sind mit dem derzeitigen Angebot in diesem Bereich zufrieden.

Ausfallzeiten problematisch

Die Umfrage habe auch gezeigt, dass nur 26,8 Prozent der Eltern sich bei der Kinderbetreuung regelmäßig auf Familienangehörige stützen können. Bei jedem sechsten Kind stehe diese Möglichkeit „nie“ zur Verfügung. „Das Kita-Angebot muss zuverlässig sein“, schlussfolgerte Kita-Chefin Bibas mit Blick auf Ausfallzeiten etwa durch längere Streikaktionen.

In zwei Punkten sehen die Eltern wesentliche Informationsdefizite. So gebe es zu wenig Auskunft über Möglichkeiten zum Erlass oder zur Ermäßigung von Elternbeiträgen. Außerdem fehle es an verlässlichen Informationen, wo freie Kita-Plätze zur Verfügung stehen. „Das bieten die Internetseiten der Kitas nicht und das neue Elternportal der Stadt wird das auch nicht bieten“, konstatierte Bibas. 60 Prozent der Kitas würden von freien Trägern betrieben, diese müssten sich daran beteiligen. Zudem gebe es Datenschutzprobleme. „Dieser Wunsch ist schwierig zu erfüllen“, sagte Bibas. Mit enormen Investitionen hat die Stadt in den letzten Jahren für den Ausbau der Kita-Angebote gesorgt.

Von Ingolf Pleil