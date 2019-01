Dresden

„Darzu kom, das man Euer Lieb den Hals wolle abstechen.“ Um zu erfahren, dass diese beängstigende Botschaft hinter den Schnörkeln und Kringeln steckt, die das Papier zieren, braucht man eine Expertin wie Dr. habil. Anne-Simone Rous. Die Historikerin hat im Rahmen ihrer Habilitation am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt die Geheimschrift entschlüsselt und die zahlreichen Briefe übersetzt. Sie weiß: Die Verfasserin dieser beunruhigenden Zeilen, Elisabeth von Rochlitz, ist einst in Dresden Herzogin gewesen.

Als älteste Tochter des hessischen Landgrafen 1502 geboren, wird sie als Dreijährige per „Eheabredung“ dem nur zwei Jahre älteren Herzog Johann von Sachsen versprochen. Die Vermählung findet 1515 statt, da ist Elisabeth 13 Jahre alt. Erst zwei Jahre später zieht die 15-Jährige an den Dresdner Hof. Das ist am 11. November, und zwei Wochen vorher hat ein gewisser Martin Luther seine Thesen in Wittenberg veröffentlicht – was auf ihr Leben großen Einfluss nehmen wird.

Missgunst am Hof

Am Dresdner Hof fühlt sich die junge Elisabeth, die eine recht fröhliche und freie Kindheit verlebt hat, zunächst überhaupt nicht wohl. „Man warf ihr vor, ihren Glauben nicht ernst zu nehmen, auch die Kinderlosigkeit wurde ihr vorgeworfen, und als sie sich dann auch noch offen zu Luthers Lehre bekannte, hatte sie sich endgültig die Missgunst des Hofes zugezogen“, schildert Anne-Simone Rous. Zuvor hatte Elisabeth noch versucht, bei ihrem erzkatholischen Schwiegervater um Verständnis zu werben. „Sie wollte, dass er sich das mal anhört und sich öffnet für den neuen Glauben, das hat er aber überhaupt nie gemacht.“

1537 wird sie im Alter von 34 Jahren Witwe. Nun steht die junge Frau völlig allein in einem feindlichen Umfeld. „Sie musste Dresden verlassen und auf ihren Witwensitz gehen – und das ist Rochlitz, genau zwischen Dresden, Leipzig und Chemnitz gelegen“, erzählt Anne-Simone Rous die Geschichte weiter. Elisabeths erste Amtshandlung ist die Einführung der Reformation. Der Graben zwischen den Konfessionen ist tief, ein Krieg scheint unvermeidlich. Elisabeth versucht bis zur letzten Sekunde zu vermitteln, vergebens.

Einzige Frau im Schmalkaldischen Bund

Wenigstens will sie alles tun, um den Krieg zu verkürzen. „Von ihrem Wittum Rochlitz aus hat sie ein richtiges Nachrichtenzentrum aufgebaut und Protestanten geholfen“, sagt die Wissenschaftlerin. Damit die Nachrichten nicht in falsche Hände geraten, entwickelt sie eine Geheimschrift. Sie ist die einzige Frau im Schmalkaldischen Bund, dem Verteidigungsbündnis protestantischer Fürsten, der 1531 in Schmalkalden geschlossen wurde.

Diese Mitgliedschaft hat mit ihrem Bruder, Landgraf Philipp I. von Hessen, zu tun: „ Sachsen war ja damals ein geteiltes Land: Hier in Dresden regierten die Albertiner, der andere Familienzweig waren die Ernestiner in Thüringen. Elisabeths Bruder arbeitete eng mit den Ernestinern zusammen, war also ein Gegner der Dresdner. Ihr Bruder und der sächsische Kurfürst, ein Ernestiner, waren die Hauptleute des Schmalkaldischen Bunds“, erläutert die Historikerin die Zusammenhänge.

Schlüsselfigur der Reformation

„Und für ebenjene beiden hat sie die Geheimschrift entwickelt, in der sie als Spionin zum Beispiel darüber informierte, wann und wohin die Katholiken im Schmalkaldischen Krieg 1546 ihre Truppen bewegten, wie viel Munition und wie viel Proviant vorhanden ist.“ Die Geheimschrift der Elisabeth von Rochlitz hat Anne- Simone Rous im Rahmen ihrer Forschungsarbeit entschlüsselt. „Im Grunde funktioniert sie ganz simpel, wenn man sie einmal durchschaut hat“, versichert sie.

Schließlich, als der Schmalkaldische Bund den Krieg verliert, muss Elisabeth die Rochlitzer Residenz aufgeben und zu ihrem Bruder nach Hessen fliehen. „In Elisabeths Leben findet sich wie in einem Brennglas die ganze Reformationsgeschichte“, fasst die Wissenschaftlerin zusammen und sagt: „Ich finde es schade, dass diese Frau und ihre Bedeutung für Dresden so untergegangen sind. Sie war wirklich etwas ganz Besonderes.“ Und Elisabeth Werl urteilt in der „Neuen Deutschen Biographie“: „E. war eine wachsame Hüterin evangelischer Frömmigkeit“ und eine der „einflußreichsten evangelischen Fürstinnen der Reformationszeit.“

