Dresden

Studentin Eva Radt arbeitet momentan an ihrer Diplomarbeit – die nichts geringeres darstellt, als einen lebensgroßen Elefanten. Er soll dieses Jahr bei der 14. Hope-Gala am 16. November über die Bühne traben. Das Tier ist der praktische Teil ihrer Diplomarbeit im Fach Theaterplastik an der Hochschule für Bildende Künste. 15 Wochen hat die Studentin dafür Zeit.

Der Riese ist etwa 2,4 Meter hoch und rund 3,5 Meter lang. Insgesamt wird das Modell aus etwa acht Quadratmetern Schaumstoffmatten gefertigt, die Füße werden aus Styropor geschnitzt.„Die besondere Herausforderung besteht darin, dass der Elefant durch zwei Personen in seinem Inneren bewegt werden soll. Das muss man bei der Konstruktion bedenken“, erklärt die 27-Jährige. Deshalb verfügt der Elefant über ein Innengestellt aus Bambusrohren, das auf Rucksack-Tragegestellen befestigt wird. „So kann die Figur von zwei Personen auf dem Rücken getragen werden. Außerdem können die Träger auch den Rüssel, den Schwanz und die Ohren bewegen“, zeigt die Studentin. Bis Ende März will sie mit dem stillen Riesen fertig sein.

Betreut wird die Diplomarbeit durch Professor Ulrich Eißner, der die Skulptur des Hope-Awards kreiert hat. Die Arbeiten seiner Studenten sind seit 2011 immer wieder bei der Gala als Bühnendekoration zu sehen. „Das Modell des Elefanten ist wirklich gelungen, es musste kaum korrigiert werden. Die technische Umsetzung ist absolut schlüssig“, lobt Eißner das Werk von Eva Radt.

Von Annafried Schmidt