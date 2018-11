Dresden

Veit Böhm lehnt sich unweit der Molenbrücke in Pieschen ans Geländer und blinzelt in die Herbstsonne. „Man sieht das Dilemma“, sagt der CDU-Stadtrat und weist auf die in einem weiten Bogen ums Ostragehege fließende Elbe. „In jeder Richtung ist es weit bis zur nächsten Elbbrücke.“ Dabei sei Pieschen ein boomendes Viertel. Zahlreiche Bau- und Sanierungsprojekte haben neue Leute in den Stadtteil gebracht, denen allen das Ostragehege mit seinen Freizeitmöglichkeiten und dem Messegelände fern ist. „Es fehlt eine Elbquerung.“

Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ist begeistert vom Salzburger Amphibienbus, hat diese Möglichkeit deswegen ins Spiel gebracht. Quelle: Salzburger Festungskonzerte GmbH/PR

Zu all diesen Vorschlägen gibt es Untersuchungen und Planungen unterschiedlicher Qualität. Eine Betrachtung, die alles zusammenführt, gibt es nicht. Genau das fordert nun die CDU-Stadtratsfraktion in einem Antrag. Tenor: Bevor man sich für eine Variante der Elbquerung festlegt, sollte man doch bitteschön alle Optionen vorurteilsfrei geprüft haben. „Ich denke, dass das weniger ein Thema für den motorisierten Verkehr ist, aber auch das sollte man mitbetrachten“, sagt Böhm. Ein Jahr werde es wohl dauern, ehe man bestehende Untersuchungen zusammengeführt, aktualisiert und mit neuem Material angefüttert habe.

Zumal die Forderungen der CDU-Fraktion relativ weit gehen. So geht es erstmals darum, eine Kosten-Nutzen-Rechnung für die unterschiedlichen Querungsvarianten mit allen Vor- und Nachteilen sowie möglichen Auswirkungen auf die Umgebung darzustellen. Teilweise gibt es dazu bereits Erkenntnisse, etwa zur Fähre: Ihre Einrichtung würde 4,2 Millionen Euro kosten, sie ließe sich kaum barrierefrei betreiben und hätte den Nachteil, dass der Anleger am Ostragehege immer noch 400 Meter vom Messegelände entfernt ist. Profitieren würden 140 Menschen, die laut Prognose täglich die Fähre nutzen würden.

Darüber hinaus sollen auch Varianten der Trassenführung überlegt werden, was insbesondere bei einer Brücke interessant ist. „Mehr und mehr fehlt es an geeigneten Grundstücken für einen Brückenbau“, sagt Böhm. Einer der Gründe, warum dieser Plan bisher nicht weiter verfolgt wurde. Ein anderer: Damit eine Brücke auch bei hohen Pegelständen den Schiffverkehr nicht behindert, muss sie einen wenigstens acht Meter hohen Bogen schlagen. „Das bedeutet enorme Kosten, da kann man auch gleich eine Straßenbahnbrücke bauen“, sagt Stadtrat Böhm.

Deren Errichtung fordern langfristig die Dresdner Verkehrsbetriebe – und auch dazu gibt es schon Studien. Sie würde allerdings weiter elbabwärts als alle anderen Varianten liegen und soll zwischen Elbepark und Messe eine neue Verbindung herstellen. Ihr Vorteil: Sie könnte auch den neuen Stadtteil, der gerade zwischen Elbepark und Sternstraße in Kaditz und Mickten entsteht, sinnvoll an die Innenstadt und das ÖPNV-Netz anbinden. „Wenn der ganze Verkehr künftig über die Leipziger Straße läuft, bekommen wir dort mehr und mehr Probleme“, sagt Böhm.

Deshalb sollen bei der von ihm geforderten Untersuchung auch die jeweiligen Auswirkungen auf die Verkehrsströme der umliegenden Stadtteile untersucht werden. Was bringt Entlastung? Wo entstehen durch eine Elbquerung neue Probleme? Auch dazu fehlen bisher Aussagen. Will die CDU hier mit einem komplizierten Prüfantrag das SPD-Projekt Elbfähre verhindern? „Nein“, sagt Stadtrat Böhm. Er habe die Fähre anfangs ja auch unterstütz, sei aber nun angesichts der vielen Nachteile nicht mehr überzeugt. „Es geht auch darum, kurzfristige und langfristige Lösungen aufzuzeigen“, betont der Pieschener Stadtrat. „Und wenn das bis zu einem Brückenbau eine Fähre ist, dann sollte man das verfolgen.“ Es gehe schlicht darum, den richtigen Weg zwischen den Elbufern in Pieschen und dem Ostragehege zu finden.

Von Uwe Hofmann