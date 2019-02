Dresden

Die Schneeschmelze bringt naturgemäß den Elbpegel in der Landeshauptstadt zum Steigen. Dabei ist es gar nicht unbedingt der Dresdner Schnee, der für mehr Wasser in der Elbe sorgt.

Der starke Schneefall am Wochenende im Erzgebirge und Tschechien und die zum Wochenstart eher milden Temperaturen in mittleren Höhenlagen haben das Flussbett der Elbe schon östlich von Dresden gefüllt. So berichtet es das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in seinem Wochenbericht.

Den vorläufigen Höhepunkt erreichte der Elbpegel in Dresden am Dienstag um 15 Uhr mit einem Wasserstand von 2,24 Metern. Auch am Mittwoch blieb der Elbpegel mit 2,06 Metern weiter über der Zweimeter-Marke – es deutet sich aber ein leichtes Absinken des Wasserstands an.

