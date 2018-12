Dresden

Das ganze Jahr hat sie gefehlt, in den letzten Tagen von 2018 aber präsentiert sich die Elbe in Dresden mal wieder als vorzeigbarer Fluss.

Zwar ist ein Pegelstand von derzeit reichlich eineinhalb Metern immer noch ein paar Zentimeter von den 1,75 Metern entfernt, die die Landestalsperrenverwaltung als den mittleren Wasserstand in der Landeshauptstadt ausweist. Aber die Regenfälle der letzten Tage haben dafür gesorgt, dass die Elbwiesen so grün aussehen wie lange nicht und die seit Monaten wie wüst liegende Rinne in der Mitte der Stadt nun wieder einigermaßen mit Wasser gefüllt ist.

Da Sachsens Gewässerhüter die Pegel in Kürze wieder fallen sehen, hilft fürs persönliche Überzeugen wohl nur ein Elbspaziergang.

Von uh