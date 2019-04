Dresden

Vom 30. März bis 3. November muss man für den Besuch des Schlossparks Pillnitz Eintritt zahlen. Dann ist die Anlage nur noch morgens von 6 bis 9 Uhr und ab 18 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit frei zugänglich.

Tagsüber kostet ein Parkbummel 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, inklusive Besichtigung von Museen und Palmenhaus 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Sieben Tore sollen offen gehalten werden

Eintrittsgeld erhebt die gemeinnützige GmbH Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen seit 2012. In diesem Jahr hat sich auch die Bürgerinitiative (BI) Schlosspark Pillnitz – Freier Parkzutritt gegründet, die diese Regelung rückgängig machen möchte.

Auch wenn es stiller um entsprechende Aktionen geworden ist, die BI hält an ihrem Ziel fest. So soll die Forderung Offener Park in Pillnitz bzw. Offene Parks in Sachsen auch bei den Kommunal- und Landtagswahlen eine Rolle spielen, teilte BI-Mitglied Christian Decker mit.

Ziel sei es vor allem, so Decker, dass wieder mindestens sieben von insgesamt neun Toren in den Schlosspark Pillnitz für alle Besucherinnen und Besucher offen gehalten werden.

Einnahmen stehen Kosten in Millionenhöhe gegenüber

Zurzeit kann man an zwei Zugängen Tickets erwerben. Für Inhaber einer Jahreskarte ist der Zugang an vier weiteren Toren möglich, nicht aber für die anderen Gäste.

Mit dem Thema Parkeintritt in Pillnitz beschäftigte sich auch eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Dagmar Neukirch ( SPD) vom Januar.

Sie wollte unter anderem Einnahmen und Kosten seit Erheben der Eintrittsgebühr aufgeschlüsselt haben. In der Antwort des Finanzministeriums wurden 664000 Euro Einnahmen 2012 und eine Steigerung bis 2018 auf vorläufig eine Million Euro aufgelistet. Dem standen Kosten in Millionenhöhe gegenüber.

„Pflegezustand des Parks hat sich erheblich verbessert“

Decker kritisiert die Zahlen nachdrücklich. Sie seien „wohl bewusst undurchsichtig“. Die für 2012 genannten Einnahmen seien ebenso wenig nachvollziehbar wie die aufgeführten Kosten, betont Decker.

Auf eine weitere Frage der Abgeordneten bezüglich einer eintrittsfreien Lösung für Dresdner verwies das Ministerium auf den EU-Grundsatz der Gleichstellung aller Menschen.

„Wir stellen nach sieben Jahren Parkeintritt im Schlosspark Pillnitz fest, dass der Pflegezustand des Parks erheblich verbessert werden konnte“, erklärte Uli Kretzschmar, Pressesprecher des Schlösserlands Sachsen, gegenüber DNN.

Kaum noch Vandalismus

Vandalismus im Park und am Schloss gäbe es kaum noch in nennenswertem Ausmaß. Kretzschmar unterstrich, dass Besucherzahlen und Einnahmeentwicklung nicht direkt vergleichbar seien.

Ein erheblicher Besucheranstieg sei im Vergleich der Saison 2017 und 2018 zu verzeichnen. Das habe das erste Winter-Event, der „Christmas Garden Dresden“, möglich gemacht.

Generell konnte das kulturelle Angebot in Park und Schlossmuseum bereichert werden, sagte Kretzschmar. Ab 13. April ist hier die neue Sonderausstellung „Prinz Max von Sachsen – seiner Zeit voraus. Priester und Visionär“ zu sehen.

Von Genia Bleier