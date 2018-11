Dresden

Das DRK bittet um Blutspenden rund um Weihnachten und den Jahreswechsel. Zusätzlich zu den regulären Spendeterminen im Dezember bietet das DRK auch in diesem Jahr rund um Weihnachten und den Jahreswechsel Sonder-Blutspendetermine an. Aufgrund der kurzen Haltbarkeit von Blutpräparaten, die teilweise lediglich vier bis fünf, maximal 42 Tage lang einsetzbar sind, ist dies notwendig.

Am Freitag, 21. Dezember, können Engagierte in der 9. Oberschule in Dresden-Mickten, Lommatzscher Straße 121, eine Spende von 16-19 Uhr tätigen. Am Donnerstag, 27. Dezember, ist dies zur selben Zeit in Mobschatzer Ortschaftszentrum, Am Tummelsgrund 7b, möglich. An beiden Tagen gibt es eine Sonderaktion. Spender bekommen z.B. Stollen oder eine Thermoskanne geschenkt.

Im Institut Dresden auf der Blasewitzer Straße 68/70 können Engagierte an den Sonntagen vom 23. Dezember und am 30. Dezember jeweils von 9-14 Uhr spenden. An beiden Sonntagen gibt es wieder Sonderaktionen. Weitere Termine können Interessierte unter www.blutspende.de eingesehen.

Von Carolin Seyffert