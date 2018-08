Dresden

Einbrecher, die auf Stromkabel aus waren, haben in einem Neubau an der Glashütter Straße einen enormen Schaden angerichtet. Die Unbekannten rissen das zu großen Teilen verbaute Kabel aus den Wänden heraus. Sie erbeuteten mehrere hundert Meter Kabel im Wert von etwa 1500 Euro. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 7000 Euro. Der Diebstahl war am Montag bemerkt worden.

Auch aus einer Elektrofirma an der Behringstraße haben Einbrecher am Wochenende Kabel und Kabelschrott gestohlen. Die Diebe hatten an mehreren Containern die Vorhängeschlösser aufgebrochen und Beute im Wert von rund 2000 Euro gemacht, so die Polizei.

Von tbh