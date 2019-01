Dresden

Verschiedene Entwürfe für die zukünftige Bebauung des Königsufers und des Neustädter Markts werden der Öffentlichkeit mit einer Ausstellung im Stadtmuseum Dresden an der Wilsdruffer Straße 2 vorgestellt. Am Dienstag, 5. Februar, eröffnet Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/ Die Grünen) um 17 Uhr die Ausstellung „Bürgerblick 2“. Mit der Aktion will die Stadtplanung ein Zeichen für mehr Beteiligung und Transparenz setzen: „Wir laden ein, die Arbeiten noch vor der abschließenden Jurysitzung anzuschauen und zu kommentieren“, erklärt der Baubürgermeister.

Die Präsentation der Entwürfe des städtebaulichen Ideenwettbewerbes ist vorerst nur vom 5. bis zum 7. Februar von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Am 11. und 12. Februar tagt dann das Preisgericht und entscheidet, welcher Entwurf gewinnt. „Die Jury darf die Entwürfe vor ihrer Sitzung nicht kennen, da sie sonst nicht mehr neutral wäre. Deshalb gelten sowohl für die Besucher wie auch für Medienvertreter besondere Spielregeln“, führt Schmidt-Lamontain fort. Fotos, Videos und Berichte über die Entwürfe sind daher verboten: Handykameras werden während des Ausstellungsbesuchs an den drei Tagen abgeklebt.

Am Donnerstag, 21. Februar, wird der Siegerentwurf um 18 Uhr im Rahmen einer Abschlussausstellung im Zentrum für Baukultur an der Schloßstraße 2 gewürdigt. Abschließend sind noch einmal alle Entwürfe des Wettbewerbes zu sehen und es wird eine Dokumentation zum Thema Bürgerbeteiligung gezeigt. Die Ausstellung mit allen Entwürfen und ohne „besondere Spielregeln“ kann ab dem 22. Februar bis zum 20. März von Dienstag bis Sonnabend jeweils von 13 bis 18 Uhr im Zentrum für Baukultur besichtigt werden.

Von Aaron Wörz