Dresden

Der Dresdner Kunstblatt-Verlag stellt am Donnerstag, 28. Februar, das biografische Buch „ Julius Ferdinand Wollf. Suche nach einem Ausgelöschten“ von Autor Jens Fritzsche im Dresdner Stadtarchiv vor. Um 18 Uhr wird Professor Klaus Vogel, Vorsitzender der Stiftung Deutsches Hygiene-Museum, die Buchpräsentation an der Elisabeth-Boer-Straße 1 einläuten. Das vorgestellte Buch handelt vom Leben des Verlegers Julius Ferdinand Wollf, der 1903 von München aus nach Dresden kam.

Wollf übernahm mit den Dresdner Neuesten Nachrichten die zu dieser Zeit auflagenstärkste Zeitung in Sachsen als Chefredakteur und Herausgeber. 1933 erhielt Wollf, der in einer streng jüdischen Familie aufwuchs, von den Nationalsozialisten Berufsverbot und wurde zum Aussätzigen erklärt. Wenige Tage vor seiner Deportation ins Vernichtungslager nahm sich Wollf im Jahr 1942 mit seiner Frau in Dresden das Leben.

Von DNN