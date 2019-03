Dresden

Eigentlich beginnt die Geschichte des Hauses für die Dresdner im Mai 1916. Da hatte das Gebäude allerdings schon gut 60 Jahre auf dem Buckel, aus der Villa Stockhausen war das Lingnerschloss geworden – und so heißt es bis heute. Doch 1916 vermachte Eigentümer Karl August Lingner sein Elbschlösschen der Stadt mit der Auflage, es müsse den Dresdnern zugänglich sein und sollte eine preisgünstige Gastronomie geben.

Standardwissen. Doch über das Haus und seine Besitzer gibt es viel mehr zu erzählen. Auch über Lingner selbst, der etwas zu Unrecht vor allem als Odol-Geschäftsmann berühmt wurde, auch wenn ihn das Mundwasser reich machte. Zweimal diente die Villa Verstoßenen als standesgemäße Zuflucht in Sachsen – einer war im 19. Jahrhundert ein reicher Schotte, der Männer liebte.

Was hat die Reiseschreibmaschine Erika mit dem Lingnerschloss zu tun? Was hatte es dort zu DDR-Zeiten mit dem Dresdner Klub auf sich? Wie stellt man fest, welcher Marmor im Foyer echt ist und welcher ein Imitat? Was war das für ein Instrument, das Lingner – wohl ganz passabel – spielte, man hörte es angeblich bis auf die andere Elbseite? Was machte seine Bergbahn so besonders?

Lesungen, Konzerte, sogar Yoga

Jeden Mittwoch um 15 Uhr gibt es Antworten auf diese und viele andere Fragen. Fünf ehrenamtliche Mitarbeiter führen abwechselnd durch das Haus, eine Fünf-Euro-Spende wird erbeten. Seit 2002 gibt es einen Verein für den Wiederaufbau des Schlosses unter Vorsitz des ehemaligen Ardenne-Geschäftsführer Peter Lenk. Rund 17 Millionen Euro – zumeist Spenden – flossen seitdem in das Anwesen; vieles ist erreicht, aber „gefühlt eine Million“, heißt es immer, fehle noch – für das Foyer, für den Festsaal...

Mittlerweile finden in dem Haus immer mehr Veranstaltungen statt: Diskussionen, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Hochzeiten, private Feiern, Yoga auf der Dachterrasse... Bei der Wiederherstellung versucht man, aus allen Epochen, die das Elbschloss erlebt hat, etwas zu erhalten. Wobei, erhalten... von der ursprünglichen Inneneinrichtung war nach der Wende so gut wie nichts mehr vorhanden.

Jetzt allerdings gibt es zum Beispiel einen Kinosaal im Stil der 1950er Jahre, im ehemaligen Speisesaal von Lingner steht heute ein Blüthner-Flügel (aber Lingner frühstückte ohnehin lieber unten an der Elbe), und im so genannten Sternensaal schmücken 700 Sterne die Zimmerdecke – man kann einen kaufen und erhält dafür eine Urkunde. Denn, wie gesagt, es braucht noch reichlich Geld, bis das Lingnerschloss einmal fertig ist.

Programm und Kontakt Freitag, 8. März, 19.30 Uhr: Liederabend „Harfe und Gesang im Lingnerschloss“ mit Katharina Müller, Eintritt 15 Euro, erm. 13 Mittwoch, 13. März, 19 Uhr: Literatur im Schloss, Die Sächsische Schweiz, wie sie vor 100 Jahren war – Eine Zeitreise mit Gunnar Klehm durch Schluchten, Felsen, Gasthäuser und Aussichtstürme, mit historischen Postkarten aus der Sammlung von Klaus Brähmig, Eintritt 12 Euro, erm. 10 Freitag, 15. März, 19.30 Uhr: Albert Einstein – alles ist relativ. Oder nicht? Ein Vortrag von Physiker Jochen Knust zu Einsteins 140. Geburtstag, Eintritt 15 Euro, erm. 13 Freitag, 22. März, 19.30 Uhr: Klavierkonzert zu vier Händen, Marita Herklotz und Annegret Reich spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Johannes Brahms u.a., Eintritt 15 Euro, erm. 13 Freitag, 29. März, 19.30 Uhr: Ist es eine Kunst, möglichst lange zu leben? – Vortrag des Wiener Dozenten Gerd Reuther, Eintritt 15 Euro, erm. 13 Samstag, 30. März, 10 bis 17 Uhr: Trödelmarkt am Schloss Kontakt: Infobüro Lingnerschloss, Bautzner Str. 132, geöffnet Mo.–Fr. 9–17 Uhr, Tel. 0351/64 65 382, eMail: info@lingnerschloss.de, www.lingnerschloss.de

Von Bernd Hempelmann