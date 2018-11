Dresden

„Pflanzen sind wie Haustiere. Man hängt an ihnen“, findet zumindest Volker Croy. Der Gartenbauingenieur und Kleingartenfachberater gibt seinen Kleingarten in Zschachwitz auf, will sich aber von seinen drei großen Obstbäumen nicht trennen und sie in den Gemeinschaftsgarten „Apfelgarten“ in Dresden-Strehlen umsetzen.

Konkret handelt es sich um einen Apfel der Sorte ‚Ontario’, einen Baum mit zwei Sorten – nämlich ‚Geheimrat Breuhahn’ und ’Rote Goldparmäne’ – und eine ’Konstantinopeler Apfelquitte’. Alle drei Gehölze sind 40 bis 50 Jahre alt. Die beiden Bäume haben längst eine Höhe von fünf Metern erreicht. Die Quitte ist eher strauchförmig, aber auch übermannshoch. Kann man solche großen Bäume denn überhaupt noch umpflanzen?

„Grundsätzlich kann man jeden Baum umsetzen“, sagt nicht nur Volker Croy, sondern auch Christiane Otto von der Gartenbaumschule Kreiser in Kreischa. Am Ende setzen verfügbare Technik und Transportmöglichkeiten die Grenzen. Und natürlich das Geld, das man bereit ist, dafür auszugeben.

Im Grunde kann fast jeder gesunde Baum verpflanzt werden, solange es seine Größe sowie der Standort zulassen. Da das natürlich kein einfaches Unterfangen ist, können Gartenbesitzer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das Foto zeigt einen Ballenstecher. Quelle: BGL

„Es kommt gar nicht so selten vor, dass Kunden in ihrem Garten einen großen Baum pflanzen möchten, weil sie nicht so viele Jahre warten wollen, bis ein junger Baum herangewachsen ist“, so Baumschulgärtnerin Christiane Otto. Der andere Fall ist, dass Gartenbesitzer mit einem Baum bestimmte Erinnerungen und Erlebnisse verbinden und deshalb das Gehölz bei einem Grundstückwechsel mit umziehen soll. Dritter Fall: der Baum soll einen neuen Platz bekommen, weil er am jetzigen Ort ungünstig steht.

„Wir werden demnächst fünf bis sechs Meter hohe Birken mit einem Ballendurchmesser von 1,60 Meter an einen Kunden liefern“, erzählt Otto. „Um die Bäume zu transportieren, das Pflanzloch zu graben und die Bäume da hinein zu heben, brauchen wir Großtechnik, u.a. einen Kran.“

Für Gartenbesitzer, die sich von jetzt auf gleich einen größeren Baum wünschen, gibt es ein umfangreiches Sortiment an Groß- und Solitärgehölzen, die bereits eine entsprechende Größe aufweisen. Quelle: BGL

„Wir in der Baumschule umstechen alle drei Jahre die Wurzelballen der ausgepflanzten Bäume, damit sich feine Faserwurzeln bilden und die Gehölze nach dem Umpflanzen besser einwachsen.“ Christiane Otto empfiehlt das auch Hobbygärtnern, die ein größeres Gehölz umpflanzen wollen. „Am besten im Frühling den Wurzelballen des betreffenden Gehölzes tief umstechen, dann dem Baum und den Strauch Zeit geben, Faserwurzeln zu bilden. Im Frühling des darauf folgenden Jahres kann man dann umpflanzen.“

Volker Croy geht anders vor. Er hat die Ballen der drei Gehölze, die er umsetzen möchte, nicht umstochen, sondern setzt auf einen radikalen Rückschnitt: „Oberirdisch schneidet man so viel weg, dass die Wurzel diese versorgen kann, oft bis 90 Prozent der Astmasse.“ Von den Kronen der Apfelbäume bleiben nur ein gekürzter Mitteltrieb und mehrere gekappte dickere Seitenäste mit Zweigen, an denen schon Blütenknospen für das kommende Jahr sitzen, übrig. Die Äste der Quitte werden auf etwa 1,50 Meter Höhe heruntergeschnitten.

Dann kommt Alf’s Baum- und Gartenservice zum Zuge. Mit einem kleinen Bagger wird die Erde rund um den Wurzelballen Stück für Stück abgegraben. „Wenn man das mit dem Spaten machen müsste, würde das ewig dauern“, so Volker Croy. „Wichtig ist aber, dass man auch mit der Baggerschaufel vorsichtig zu Werke geht und so wenig Wurzeln wie möglich verletzt.“

Zur Galerie Einen alten Baum verpflanzt man nicht? Doch, das geht. Wir waren dabei, als drei etwa 50 Jahre Obstgehölze von Zschachwitz nach Strehlen umzogen.

Dann liegt der Ballen des alten Apfelbaumes, der jetzt eigentlich nur noch wie ein Stock aussieht, seitlich frei. Der Stamm wird mit einem breiten Gewebeband umwickelt, mittels Karabinern am Auslegerarm des Baggers befestigt und vorsichtig bewegt. „Die große Frage ist, wie tief die Hauptwurzel in die Erde geht“, so Croy.

Doch die Wurzeln beider Bäume sind eher flach geblieben und nicht wie erwartet herzförmig. „Wahrscheinlich liegt das an dem Untergrund, der eher aus Schutt besteht und mit Sandboden bedeckt ist.“ Die Apfelbäume und später auch die Quitte werden „wurzelnackt“ aus der Erde gehoben. „Bäume mit dem Erdballen zu verpflanzen, wäre besser. Aber hier zerfällt aufgrund des hohen Sandanteiles der Ballen. Zum Glück haben alle Bäume sehr viele Feinwurzeln, über die Wasser und Nährstoffe aufgenommen werden. Das ist eine gute Voraussetzung, um am neuen Standort anzuwachsen“, weiß Volker Croy.

Alle drei Gehölze werden mit dem kleinen Bagger zum Transporter gebracht, vorsichtig aufgeladen und nach Strehlen zum Apfelgarten am Zelleschen Weg gebracht. Dort angekommen hebt der Bagger die Pflanzlöcher aus. Dann werden die drei wurzelnackten Gehölze mit einem Erde-Kompost-Gemisch eingepflanzt. „Wichtig ist, die Bäume mit Wasser ordentlich einzuschlämmen. Denn die Wurzeln müssen unbedingt Kontakt zur Erde bekommen“, erklärt der Gartenfachmann. Auch in den folgenden Wochen ist Gießen angesagt, so der Boden nicht gefroren ist. Croy ist überzeugt, dass die Bäume anwachsen und im nächsten Jahr auch die ersten Früchte tragen.

Von Catrin Steinbach