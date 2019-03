Dresden

Um auch mehr junge Dresdner für Ehrenämter zu gewinnen, hat die Bürgerstiftung eine digitale Kontaktbörse gestartet. Unter der Internetadresse ehrensache.jetzt können Freiwillige eintragen, wie sie in Vereinen, im Sozialsektor, Bildungswesen oder anderswo unentgeltlich helfen wollen. Umgekehrt bekommen eben diese Institutionen per Inserat die Möglichkeit, nach Ehrenamtlichen suchen.

„Ohne ehrenamtliches Engagement hätten wir das Hochwasser, den Flüchtlingszustrom und andere Herausforderungen nicht bewältigen können“, betont Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Aber auch kleine Sportvereine, Bibliotheken und die Stadt selbst seien darauf angewiesen, dass viele Menschen ehrenamtlich helfen. Ähnlich sieht das Stiftungsratsvorsitzender Arend Flemming. „Uns in der Bürgerstiftung war klar: Wir brauchen auch viele junge Menschen, die sich engagieren“, erklärt er. „Ein Angebot für junge Ehrenamtler muss flexibel sein und moderne Kommunikationsformen aufnehmen.“ Daher habe sich die Stiftung für den Aufbau einer Internetbörse entschieden.

Eine gute Resonanz bahnt sich an. „Schon in der Testphase der neuen Plattform haben wir eine erste Bewerberin gefunden“, informierte Christian Herm vom Schulmuseum Dresden. „Wir freuen uns über das neue Portal.“

Aktuelle Statistiken, wie viele Menschen sich in Dresden ehrenamtlich engagieren, liegen nicht vor. Doch in der Kommunalen Bürgerumfrage 2016 hatten 17 Prozent der Befragten angegeben, ehrenamtlich tätig zu sein. Auf alle Jugendlichen und Erwachsenen hochgerechnet, entspricht das rund 78 000 Ehrenamtlichen in der Stadt. Allerdings beruht diese Zahl auf Selbsteinschätzungen.

Die Bürgerstiftung hat zudem eine gesellschaftliche Verschiebung bemerkt: Das klassische durchorganisierte Ehrenamt sei nicht mehr so gefragt wie früher. Junge Menschen könnten sich mehr für ein informelles Engagement erwärmen: Sie verabreden sich zum Beispiel im Netz zum Müllsammeln und laden dann über den Internet-Bildtauschdienst „ Instagram“ Fotos hoch, auf denen sie mit den gefüllten Abfallsäcken posieren. Auch für das Ehrenamt hat eben eine neue Zeit begonnen.

ehrensache.jetzt

Von Heiko Weckbrodt