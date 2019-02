Sebnitz/Dresden

Ein Herr P. muss sich seit Dienstag wegen versuchten Totschlags vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Der Inder soll am 14. August vergangenen Jahres versucht haben, seine zwei Jahre jüngere Ehefrau mit einem großen Stoffkissen zu ersticken. Laut Anklage hat er das Kissen mehrere Minuten mit Händen und Knien auf der Kopf der auf dem Rücken liegenden Frau gepresst und gedroht sie umzubringen. Trotz großer Atemnot wehrte sie sich, biss ihm in die Hand und konnte flüchten. Zur Tatzeit hatte er etwa zwei Promille intus.

Angeklagten steht es im Gericht frei, sich zu den Vorwürfen zu äußern oder zu schweigen. Sie dürfen sogar lügen. Von dem Recht machte der Mann ausgiebig Gebrauch. Das betraf seinen Namen, sein Geburtsdatum, seinen Geburtsort, die Anzahl seiner Kinder – diese Angaben änderten sich im Minutentakt. So ist unklar, ob er Chirag P. oder Chondo P. heißt, ob er 46 oder 48 Jahre alt ist, wo er wirklich geboren wurde, ob er regelmäßig und viel trinkt oder nicht. Der Angeklagte, der nach eigenen Angaben in Indien mit Diamanten und Stoffen gehandelt haben will und 2017 nach Deutschland kam, ist da sehr flexibel.

Das betrifft auch seine Angaben zur Tat. Es gibt eine Konstante: Er war es nicht! Ansonsten bot er ständig mehrere Möglichkeiten an: Er habe mit dem Kissen nur nach ihr geworfen, sie habe versucht ihn damit zu ersticken und er habe sich nur gewehrt, sie habe ihm die Vorderzähne ausgeschlagen oder ihm einen Faustschlag verpasst. Grund: Sie wollte Arbeiten gehen, was er ihr verbot..

„Es gibt mehrere Variante zum Tatablauf, die sie uns erzählt haben. Sie beginnen alle mit dem Einleitungssatz:,Das ist die Wahrheit’“, brachte es der Vorsitzende Richter auf den Punkt. Es dürfte eine längere Verhandlung werden. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler