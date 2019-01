Dresden/Pirna

„Ich hörte Geräusche und sah, wie sich ein Vermummter an der Terrassentür zu schaffen machte. Ich griff mir einen Besen, lief raus und schrie ihn an“, erzählte am Montag ein 41-Jähriger im Amtsgericht. „Der wollte abhauen und über den Zaun springen, blieb aber hängen. Ich konnte ihn zunächst festhalten aber er trat nach mir.“ Der Täter floh über das Nachbargrundstück wurde aber dann festgenommen.

Bei der Rangelei bekam der 41-Jährige noch einen Schlag gegen die Stirn und einen Tritt gegen die Hand ab. An der Verletzung laboriert er heute noch immer herum: „Der Arzt sagt, mit der Hand werde ich noch einige Zeit Probleme haben.“Auch seiner Familie blieb das Ereignis vom Juni 2018 im Kopf. „Meine Frau hat heute noch ein ungutes Gefühl und vor allem Angst, wenn die Kinder allein zu Hause sind.“

Schuld daran ist Ray S., der versucht hatte, der Familie das Haus auszuräumen. Pech für ihn, er wurde überrascht und musste ohne Beute abziehen. Wenige Tage zuvor hatte der Angeklagte mehr Glück, da waren die Bewohner nicht zu Hause und er konnte in Ruhe plündern.

Spielhallen ziehen Ray S. magisch an

Aus einem Haus klaute der 31-Jährige zwei Notebooks, Schmuck, eine Geldkassette und Uhren im Wert von knapp 4000 Euro, aus einem anderen Haus eine Münzsammlung für mehrere Hundert Euro.

Die Dinge verkaufte er oder tauschte sie direkt gegen Crystal ein. Mindestens ein Gramm brauchte er täglich, erzählte der Angeklagte. Er hat früh angefangen, mit 15 wurde er das erste Mal mit Drogen erwischt, seitdem regelmäßig.

Wenn Ray S. nüchtern und clean ist, ist er ein fleißiger Arbeiter, der auch richtig zupacken kann – nur kommen ihm immer wieder Alkohol und Drogen dazwischen und wenn er zugedröhnt ist, zieht es ihn magisch in Spielhallen, wo er sein Geld verzockt und dann auf Diebes- oder Einbruchstour geht, um wieder an Bares und damit an Crystal zu kommen.

„ Spielothek und Crystal sind ein Teufelszeug“ erklärte Ray S. „Da macht das Gehirn nicht mehr mit, man denkt nur noch Geld, Geld, Geld.“. 15 mal wurde er bereits verurteilt und saß auch schon in Haft – immer wegen Drogendelikten oder Beschaffungskriminalität.

Aus dem Teufelskreis kommt er allein nicht heraus, das hat der 31-Jährige eingesehen und sich um eine Therapie bemüht. Zunächst muss er aber ins Gefängnis. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt und da kann noch etwas draufkommen, denn er stand zur Tatzeit unter Bewährung, da droht nun der Widerruf.

Von Monika Löffler