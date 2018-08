Dresden

Am Wochenende des 25. und 26. August feiert die Hofewiese in der Dresdner Heide ihr drittes Weinfest. Internationaler Wein aus Urlaubsregionen wie Spanien, Ungarn, Italien, Slowenien und Portugal werden präsentiert. Lokalmatador Stefan Bönsch aus Langebrück ist ebenfalls mit seinen Weinen vertreten. Am Sonnabend kann von 17bis 22 Uhr zu Rhythmen der Band Casablanca im beleuchteten Biergarten getanzt werden und am Sonntag lädt das junge Bläser-Ensemble „Eine kleine Blasmusik“ zu einem zünftigen Frühschoppen ab 11 Uhr ein. Der Eintritt ist wie immer frei.

Zum ersten Mal in diesem Jahr verkehrt am Weinfestsamstag in der Zeit von 16 bis 22 Uhr ein Pendelbus der Stadtrundfahrt Dresden im Halbstundentakt zwischen Klotzsche, Langebrück und der Hofewiese.

Von DNN