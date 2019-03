Dresden

Eigentlich kann ihn ja niemand leiden in dem kleinen gallischen Dorf, denn Troubadix, der selbst ernannte Liedermacher, er trifft einfach keinen Ton. Aber wenn die Römer sich ihn schnappen, dann stehen alle zusammen hinter ihrem Barden. Und Asterix und Obelix ziehen los, um ihn zu befreien.

Quelle: Bernd Brundert

„Asterix als Gladiator“ heißt der Band im Original, aber der sächsische Titel „sgladschglei“ passt auf den Titel der Ausgabe wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Asterix hat wohl gerade am Zaubertrank genippt... und schon sieht man vom römischen Soldaten nur noch am oberen Bildrand die Füße. Wie immer haben die beiden Freunde reichlich Abenteuer zu bestehen, die Piraten freuen sich mal wieder viel zu früh, als sie auf hoher See ein scheinbar wehrloses Schiff entdecken, bei den Römern geben sich Intriganten und Dumpfbacken ein wenig erfolgreiches Stelldichein. Und alle machen für ihre waghalsige Entführung Bekanntschaft mit den Bärenkräften der wackeren Gallier, die sich sogar im römischen Colosseum ihrer Haut wehren müssen.

Ins Sächsische übertragen hat das Abenteuer der 1963 in Leipzig geborene Entertainer und Comedian Thomas Nicolai. Es ist der dritte sächsische Asterix, die anderen zwei sind vergriffen, der zweite liegt auch schon 17 Jahre zurück (DNN berichteten). Das Gladiator-Original von Albert Uderzo und René Goscinny ist übrigens so alt wie der Übersetzer – es erschien 1962 in Frankreich und 1964 auf deutsch. Und es hat nichts von einer Frische verloren. Nicolai hat nicht nur originelle Formulierungen gefunden – etwa für das berühmt-berüchtigte „Die spinnen, die Römer“ –, sondern er hat auch die ein oder andere zeitgenössische Figur aus DDR- und Wende-Zeiten elegant eingebunden in die Geschichte aus Gallien und dem alten Rom. Ein Vergnügen.

In den Handel kommt der Band als gebundene Ausgabe am 7. März. Er ist in der Egmont Comic Collection erschienen und kostet 14 Euro. Die DNN verlosen drei Exemplare. Und dann kann auch jeder auf sächsisch nachlesen, ob am Schluss – nach diesem, seinem aufregenden Abenteuer – Troubadix an der Wildschweinfesttafel endlich doch mal singen darf...

Verlosung Die Dresdner Neuesten Nachrichten verlosen mit Unterstützung des Egmont Verlags drei Bände des neuen Asterix-Abenteuers auf sächsisch. Wer gewinnen möchte, sendet bitte bis Sonntag, 10. März, eine E-Mail mit dem Betreff „Asterix“ an die E-Mailadresse gewinn@dnn.de. Die Gewinner werden per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Die Bände können in der Redaktion der DNN, Dr.-Külz-Ring 12, abgeholt werden. Bitte geben Sie in jedem Fall Ihren vollständigen Namen und Adresse in der E-Mail mit an. Mitarbeiter des Verlags sowie deren Angehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen. Viel Glück.

Von Bernd Hempelmann