Dresden

Die Stadtwerke-Tochter Drewag Netz beginnt am Montag kommender Woche den zweiten Teil der Trinkwassernetzerweiterung in der Grundstraße. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Auf der Grundstraße werden in drei Abschnitten auf einer Länge von 180 Metern Trinkwasserleitungen verlegt. Das geschieht in der nördlichen und südlichen Fahr- und Gehbahn größtenteils grabenlos mittels Rohreinzug.

Dennoch wird es im Baubereich Einschränkungen des Verkehrs geben, warnen die Drewag. Die Straße wird in dem Bereich halbseitig gesperrt, der Verkehr durch eine Bauampel geregelt. Auch die Gehwege werden teilweise betroffen sein.

Die Arbeiten, bei denen auch die Hausanschlussleitungen umgebunden werden, sollen bis Ende November beendet sein. Die Kosten geben die Stadtwerke Drewag mit rund 70 000 Euro an.

Von uh