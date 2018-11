Dresden

Die Dresdner Stadtwerke GmbH (Drewag) erhöhen zum 1. Januar 2019 die Preise für Strom und Gas. Das teilte Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann am Montag den DNN mit. So erhöht sich der Verbrauchspreis beim Strom in allen Produkten um 0,7 Cent pro Kilowattstunde. Kunden ohne Vertrag in der Grundversorgung müssen 0,82 Cent pro Kilowattstunde mehr zahlen.

Auch die Grundpreise werden laut Ostmann um 50 Cent pro Monat und damit sechs Euro pro Jahr bei allen Produkten steigen. Kunden mit dem Produkt „Dresden Strom privat“, die einen Jahresstromverbrauch von 2100 Kilowattstunden haben, zahlen demnach 1,73 Euro pro Monat mehr für Strom.

Die Preiserhöhung beträgt rund 3,3 Prozent. Das Versorgungsunternehmen hatte Anfang 2018 den Strompreis gerade erst um 0,6 Cent gesenkt. Ostmann wies darauf hin, dass sich der Strompreis zu 54 Prozent aus Steuern, Abgaben und Umlagen zusammensetzt, zu 25 Prozent aus Netzentgelten und lediglich zu 21 Prozent aus Kosten für Strombeschaffung und Kundenservice.

Alle Drewag-Kunden werden schriftlich von der Preiserhöhung informiert. Die Drewag wird auch über Anzeigen in der Tagespresse die Preiserhöhung bekanntgeben, von der rund 300 000 Stromkunden betroffen sind. Kunden in der Grundversorgung sollten sich über die verschiedenen Produkte der Drewag informieren, um Geld zu sparen, empfiehlt die Sprecherin.

Grund für die Erhöhung sind laut Ostmann deutlich gestiegene Beschaffungspreise für Strom und ebenfalls gestiegene Netznutzungsentgelte. Die Drewag werden in diesem Jahr rund 103 Millionen Euro in ihre Netze investieren, darunter 20 Millionen Euro ins Stromnetz. Größte Posten sind die neuen Umspannwerke in Rähnitz und in Reick. Ostmann kündigte auch neun Millionen Euro Investitionen für den Breitbandausbau in Dresden an.

Der Gaspreis steigt zum 1. Januar um 0,47 Cent pro Kilowattstunde. Konkret heißt das: Beim Produkt „Dresden Erdgas flexibel“ kostet die Kilowattsunde künftig 5,96 Cent statt 5,49 Cent. Das bedeutet bei einem Jahresverbrauch von 1000 Kilowattstunden pro Monat Mehrkosten von 4,70 Euro. Es könnten sich allerdings Abweichungen ergeben, da es sich um gerundete Werte handelt, so die Drewag-Sprecherin.

Letztmals hatten die Stadtwerke 2011 den Gaspreis erhöht. 2015 und 2016 gab es Preissenkungen. Von der Erhöhung sind rund 30 000 Kunden betroffen.

Von Thomas Baumann-Hartwig