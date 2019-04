Dresden

Die Stadtwerke Drewag bauen ab kommende Woche Montag das Fernwärmehauptnetz nahe Semperoper und am Terrassenufer weiter aus. Das haben die Stadtwerke am Dienstag angekündigt..

Arbeiter werden laut Drewag-Angaben eine Hauptleitung vom bestehenden Fernwärmenetz an der Semperoper bis einschließlich „Kleine Freitreppe“ zum geplanten Elbdüker auf dem Volksfestgelände über den Elberadweg in Verlängerung der Devrientstraße neu bauen. Sie legen zwei Leitungen mit jeweils 50 Zentimetern Durchmesser auf einer Länge von 118 Metern und schließen sie an die bestehende kanalverlegte Fernwärmeleitung an. Zudem errichten sie ein unterirdisches Bauwerk auf dem Gelände der Semperoper.

Während der Bauzeit ist ein besonder Schutz für den Flutfall vorgesehen, da mit dem Bau in der „Kleinen Freitreppe“ die Hochwasserschutzlinie der Elbe gequert wird, so die Stadtwerke. Die Arbeiten dauern bis Ende November. Fußgänger- und Radverkehr werden umgeleitet, das Terrassenufer selbst bleibt befahrbar. Die erste Bauphase kostet 1,74 Millionen Euro.

Von DNN