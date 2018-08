Dresden

Pegida-Gründer Lutz Bachmann ist ja gelegentlich Gast in Dresdner Gerichten. Häufig wird er geladen, am Montag kam er freiwillig, um sich die Verhandlung anzusehen. Ines A. musste sich wegen Beleidigung vor dem Amtsgericht verantworten. Sie soll am 24. November 2015 auf ihrer Facebookseite Bachmann beschimpft haben. So nannte sie ihn unter anderem einen „größenwahnsinnigen, degenerierten Hochstapler“. Bachmann, selbst nicht immer sorgsam mit seiner Wortwahl, gefiel das nicht.

Die Angeklagte räumte ein, dass es sich um ihre Facebookseite handelt, wollte aber keine weitere Angaben machen. Beleidigungen bringen nichts, musste sie lernen. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 100 Euro verurteilt, die sie an das „Netzwerk Demokratie und Courage“ zahlen muss.

Von ml