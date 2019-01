Dresden

Dresdner sind verhaltener in das neue Jahr gestartet als üblich – zumindest was den Willkommensgruß für 2019 in Form von Böllern und Raketen angeht. Das geht aus der Bilanz der Stadtreinigung (SRD) für die Silvesternacht hervor. Bisher haben die Mitarbeiter rund 35 Tonnen Unrat aufgesammelt, wie SRD-Sprecherin Susanne Kirsch auf DNN-Anfrage mitteilt. Das sind zehn Tonnen weniger als im Vorjahr.

Allerdings: Komplett fertig sind die Saubermacher noch nicht. Weil das Wetter nicht mitgespielt hat, müssen noch die Elbwiesen bis Kaditz abgelesen werden. „Und die ausgefallene Straßenreinigung vom 3. und 4. Januar wegen Frost und Schneefall kommt auch noch dazu“, so Kirsch.

Warum weniger Silvestermüll auf den Straßen und Plätzen gelandet ist, kann laut SRD-Sprecherin vielfältige Gründe haben. „Zum einen kann es am schlechten Wetter gelegen haben oder auch an der Sperrung der Augustusbrücke, dass vor allem in diesem Bereich viel weniger Müll angefallen ist“, sagt Kirsch. Vielleicht habe aber auch ein Umdenken bei den Dresdnern eingesetzt, dass man das Geld für Raketen und Böller lieber in gutes Essen und Trinken investieren kann.

Von cg