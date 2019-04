Dresden

Gunther Seifert, Vorstand der Konsum Dresden e.G., wurde von den Mitgliedern des Vereins proDresden e.V. am Montag im Lingnerschloss einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Zehn Jahre lang hatte Ralf Kretzschmar, Geschäftsführer der Bosch Pharmatec GmbH, an der Spitze des Vereins gestanden. Er stellt sich ab Sommer neuen internationalen Herausforderungen und gibt das Amt deshalb ab. In den vergangenen beiden Jahren hat der 1994 gegründete Verein seine Strategie aktualisiert. Zudem wurde mit der früheren Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung Birgit Monßen eine neue Geschäftsführerin gewonnen.

Die Vision des Vereins: Unternehmen engagieren sich zum Nutzen der Stadt und pflegen einen regelmäßigen Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten. „Darüber hinaus bearbeiten wir in Projekten Schwerpunktthemen, die für die Wirtschaft von allgemeinen Interesse und für die Unternehmen in Dresden und Umgebung förderlich sind“, erläuterte Kretzschmar. Als Beispiel nannte er die „Zertifizierung von Schülerpraktika“.

Vor zwei Jahren hatten die Vereinsmitglieder dieses Projekt beschlossen. Nun berichtete Vorstandsmitglied Helmut Lutzmann, dass die Grundlagen geschaffen sind und die ersten drei Unternehmen bewertet wurden. Ausdrücklich bat er die Mitglieder von proDresden, sich kostenfrei zertifizieren zu lassen. Ursprünglich hatte der Verein gehofft, das Projekt über die Fachkräfte-Allianz gefördert zu bekommen. Aufgrund der Einwände der Handwerkskammer Dresden sei jedoch der Förderantrag nicht bestätigt worden. „Jetzt sprechen wir mit den Wirtschaftsministerium über eine Unterstützung“, sagte Lutzmann.

In der zurückliegenden Wahlperiode hatte der Verein die Mitgliedsbeiträge deutlich erhöht. In der Folge sanken jedoch die Mitgliederzahlen von 104 im Jahr 2016 auf derzeit 71. So gelte es mehr denn je, neue Mitglieder zu gewinnen. Dennoch konnte Schatzmeisterin Carola Brandenburg über eine gute finanzielle Basis des Vereins berichten. Auch die Kassenprüfer hatten diesbezüglich keine Beanstandungen. Allerdings habe es der Verein verpasst, die 2017 beschlossenen Satzungsänderungen ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Entsprechende Beschlüsse wurden nun nachgeholt.

Als zweiter Vorsitzender wurde der Dresdner Amtsleiter für Wirtschaftsförderung Dr. Robert Franke wieder gewählt. Verein und Stadt arbeiten seit jeher eng zusammen. Dazu gehört auch der Wirtschaftsstammtisch, zudem sie viermal im Jahr einladen. Für Kommunikation und Projekte wurde Helmut Lutzmann, einst Geschäftsführer der Vandemoortele Lipids Werke GmbH in Dresden, gewählt.

Beisitzer ist wie bisher der Rechtsanwalt Christian Rothfuß. Neu in diese Funktion wurden Karsten Schumann von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und Dr. Eberhard Reißmann, Senior-Geschäftsführer der Xenon Automatisierungstechnik GmbH, gewählt. Satzungsgemäß ist Theegarten-Pactec-Geschäftsführer Dr. Egbert Röhm als Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft/Schule Vorstandsmitglied.

Von Bettina Klemm