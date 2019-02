Dresden

Der Förderverein „ Universitätsschule e.V.“ lädt Schüler, Eltern und alle anderen Interessierten am 8. Februar 2019 zum Tag der Offenen Tür an die künftige Standort des Modellversuchs ein. Von 15 bis 18 Uhr organisiert der Verein Informations- und Mitmachangebote an der Cämmerswalder Straße 41, teilte die TU Dresden jetzt mit.

Die in Grund und Oberschule geteilte Einrichtung sollte schon im August 2018 in Betrieb gehen. Nach langem politischen Gezerre auch um den Standort gab es schließlich nicht die erwartete Zahl an Anmeldungen und der Start wurde nach einer Abstimmung zwischen Stadt, Land und Universität verschoben.

Im Mittelpunkt stehen alternative Lehr- und Lernformen, die inklusives und digital unterstütztes Lernen ermöglichen sollen. Sie werden in der Universitätsschule mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt. Am 8. Februar können Interessierte mit den Initiatoren ins Gespräch kommen und sich über das Konzept und organisatorische Fragen austauschen.

Digital ausprobieren

Für die Kinder werden Räume vorbereitet, in denen sie sich digital und analog ausprobieren können: Was macht Brücken stabil? Wie geht Planung und wie hilft sie mir zum Beispiel bei der Bewältigung eines Parcours? Wie muss ich einen Roboter programmieren, damit er den Parcours absolvieren kann?

Der Tag der offenen Tür findet am künftigen Standort in der Cämmerswalder Str. 41 statt. Die Universitätsschule ist ein gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt Dresden und der TU Dresden. Sie startet im kommenden Schuljahr als öffentliche und kostenfreie Grund- und Oberschule in städtischer Trägerschaft. Anfang März sind die Anmeldetermine für die Jahrgänge 2, 3 und 5 vorgesehen. Für die Anmeldung zuständig ist das Landesamt für Schule und Bildung. Der Informationselternabend fand Ende Januar statt.

Die Anmeldetermine für die 1. Klasse waren bereit Ende August und Anfang September angesetzt. Dazu hatte es auch bereits Informationselternabend gegeben.

www.universitaetsschule.org

Von I.P.