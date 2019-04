Dresden

Vertreter des Deutschpop wandeln auf einem durchaus schmalen Grat. Was ist noch ästhetisch, was schon kitschig? Was ist authentisch, was überzogen? Aus Angst vor Fettnäpfchen greift eine beträchtliche Zahl an Künstlern auf vorgefertigte Forster-Floskeln und Bourani-Binsen zurück. Besonders innovativ ist das nicht – es tut aber auch niemandem weh.

Bequemlichkeit hat sich in der deutschen Poplandschaft breit gemacht, mangels Ironie und Wortwitz ist die Coolness auf der Strecke geblieben. Die Dresdner Band Friedrich Chiller sieht sich in der Mitverantwortung und will einen Beitrag leisten, damit deutsche Popularmusik wieder an Lässigkeit gewinnt. Jetzt hat das Trio sein Debüt-Album „cloud pop“ veröffentlicht.

Falcos junge Erben

Friedrich Chiller, das sind Sänger und Bassist Valentin Schulz, Philipp Schendera an der E-Gitarre und Drummer Markus Lämmel. Im Frühjahr 2017 wurde das Musikprojekt aus der Taufe gehoben, noch im Herbst desselben Jahres erschien die Debüt-EP „Wunschinsel“ über das Erfurter Label Sonokraft. Seitdem hat sich der Bandsound unter dem Einfluss neuer Musikstile rasant weiterentwickelt.

Der klassische „Wunschinsel“-Indie ist zu einem honigsüßen Party-Cocktail aus Indie-Pop, Disco-Funk und Rap gereift. In seiner Findungsphase hat sich das junge Trio von Musikgruppen wie Parcels oder Yes, aber auch unverkennbar von österreichischen Künstlern wie Falco und Bilderbuch inspirieren lassen. Es scheint fast, als hätten Friedrich Chiller die Grundformel jenes schillernden „Austropop“ nach Elbflorenz importiert, um ihn dort um ihre eigene Note zu ergänzen.

Entstanden ist „cloud pop“, so kann getrost das Genregefilde betitelt werden, in dem sich die drei Musiker nach Lust und Laune austoben. Friedrich Chiller experimentieren mit funkigen Daft-Punk-Gitarrenriffs und zeitgenössischem Autotune-Effekt auf der Gesangsstimme. Der Bass gurgelt auf Trap-Beats und sphärischen Synthies, dazu schnipseln Friedrich Chiller hier und da Filmdialoge auf die Tonspuren.

Die Popband lässt sich nicht durch stilistische Tabus einschränken, durchbricht lieber Genre-Grenzen – stets mit dem hohen Anspruch, etwas nie Dagewesenes zu kreieren. Ebendiese soundästhetische Unberechenbarkeit zieht sich wie ein roter Faden durch den Klangteppich von „cloud pop“.

Das Album ist vielschichtig, ohne intransparent zu sein. „Wir wollen uns ja nicht im Elfenbeinturm einschließen und dort verkopfte Songs für Musik- und Literaturstudenten schreiben“, sagt Frontsänger Valentin. „Denn Musik sollte niemandem irgendwelche Fallen stellen, sondern einfach geschmeidig sein.“

Mut zum Rundumschlag

Der 23-jährige Musikstudent lässt sich beim Songwriting von alltäglichen Beobachtungen leiten. Das Themenspektrum auf „cloud pop“ ist breit und wird stets mit Selbstironie, jugendlichem Leichtsinn und demonstrativer Nonchalance serviert.

Valentin singt von überquellenden Gewürzregalen („Oregano“), subtiler Drogenverherrlichung („Blauer Honig“) und der ultimativen Starkult-Essenz („Popstar Energy“). Moderner Jugend-Slang trifft dabei frontal auf 80er-Jahre-Referenzen.

Dass das Endresultat bisweilen dadaistisch und trashig wirkt, ist Frontmann Valentin durchaus bewusst. Daran stört er sich aber keineswegs – allzu ernst nehmen sich Friedrich Chiller generell nicht. Sie haben auch keinerlei Scheu davor, zuweilen unbequem zu sein oder anzuecken. Auf dem Song „Im Schlafwaggon“ wird etwa der Musikindustrie ein Seitenhieb verpasst, und gleich auf dem Secondhand-Mode thematisierenden Opener „A&V“ holen die Musiker zum Rundumschlag aus. Beinahe spielerisch kritisiert Valentin zum einen verbohrtes Hipstertum und zieht auf der anderen Seite die Konsumgesellschaft durch den Kakao. Die Botschaft: Nieder mit dem Fanatismus!

Künftig wollen Friedrich Chiller den Sprung ins Line-up größerer Festivals schaffen und mit der Musik ihre Brötchen verdienen. Obwohl sie noch am Anfang ihrer Reise steht, hat die Dresdner Band schon einen namhaften Fan: „cloud pop“ ist in Zusammenarbeit mit Zebo Adam entstanden, der unter anderem als Produzent von Bilderbuch gewirkt hat. In seinem Studio in Wien wurde das Album vorproduziert, der Fachmann inspizierte jede einzelne Spur. Die Songs haben Friedrich Chiller dann in Dresden aufgenommen.

Am Dienstag, 2. April, feiert die Band ihr Albumrelease in der Groovestation, der Auftritt ist zeitgleich auch der Startschuss ihrer Konzerttour. In Halle, Leipzig, München und Berlin werden Friedrich Chiller spielen. Nebenher bleibt bestimmt noch genug Zeit, um weiter an der extraordinären Künstler-Attitüde zu feilen, über die aktuelle Giesinger-Platte zu schmunzeln und mit „Popstar Energy“ auf das süße Leben anzustoßen. Cheers!

Friedrich Chiller, Vorband: Atlas Ahead, 2. April, Groovestation, 20.30 Uhr, Eintritt frei.

Von Junes Semmoudi