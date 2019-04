Dresden

Die Dresdner Studentenwohnheime erfreuen sich beim akademischen Nachwuchs offenbar großer Beliebtheit. In einer vom Studentenwerk gestarteten Befragung gaben 77 Prozent der Bewohner an, bis zum Ende ihres Studiums im Heim wohnen bleiben zu wollen. Zugleich erklärten 80 Prozent, dass sie ihr Wohnheim weiterempfehlen würden. Damit haben die Wohnheime an Beliebtheit weiter zugelegt. Noch vor vier Jahren wollten nur 66 Prozent ihr Wohnheim weiterempfehlen.

An der Ende des vergangenen Jahres gestarteten Befragung hatten sich den Angaben des Studentenwerks zufolge knapp 2400 Be­wohner beteiligt – 40 Prozent der Studenten, die in den Wohnheimen der Einrichtung leben. Bei der Frage, ob die Studenten auch heute wieder in ein Wohnheim ziehen würden, kreuzten satte 90 Prozent ein Ja an. 69 Prozent würden sogar wieder in das gleiche Heim einziehen wollen, 21 Prozent verwiesen darauf, dass sie sich das nur in einem anderen Wohnheim vorstellen können.

Das Dresdner Studentenwerk bietet in etwa 40 Heimen in Dresden, Tharandt, Zittau und Görlitz 6700 Plätze an. Die Heime sind sehr gut ausgelastet. Die Warmmiete der vollmöblierten und mit Internetanschluss ausgestatteten Zimmer kostet zwischen 180 und 325 Euro. Bei einem Drittel der Bewohner handelt es sich um internationale Studenten – die aus etwa 100 verschiedenen Ländern stammen.

In den vergangen Jahren hat das Studentenwerk viele Millionen Eu­ro in die Erneuerung der Einrichtungen gesteckt – inzwischen sind 90 Prozent des Bestandes saniert. Aktuell wird das 17-geschossige Hochhaus an der Gret-Palucca-Straße 11 hergerichtet. Zuvor war der danebenstehende Zwilling be­reits aufwendig saniert worden. Al­lein dieses Vorhaben kostet rund 23,5 Millionen Euro.

Von seko