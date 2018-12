Dresden

Zehn Jahre leitete Friedrich Schilling als Präsident das Sozialgericht in Dresden. Nach mehreren Jahren als Richter in Leipzig, Zwickau und Döbeln tritt Schilling nun mit Ablauf des 31. Dezembers 2018 im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand.

Nach Abschluss beider Staatsexamen war der Jurist zunächst vier Jahre als Rechtsanwalt in Bayern tätig, bevor der gebürtige Baden-Württemberger im Zuge der Wiedervereinigung 1991 nach Leipzig kam und dort seine Laufbahn als Richter im Freistaat Sachsen begann. Nach über 27 Jahren legt er seine Tätigkeiten als Richter in Sachsen zum Jahreswechsel nieder.

Von DNN