Für das inzwischen 50. Se­mester der Dresdner Seniorenakademie starten am Dienstag, 12. März, die Einschreibungen. Das Angebot des Sommersemesters 2019 umfasst mehr als 400 Veranstaltungen. Vorlesungen und Veranstaltungen der Bürgeruniversität der TU Dresden sowie des Deutschen Hygiene-Museums sind den Angaben zufolge wieder fester Bestandteil des Bildungsangebots, das sich an alle Altersgruppen wendet.

Mit dem Sommersemester, dass am 8. April um 10 Uhr mit einer Festveranstaltung im Hygiene-Museum eröffnet wird, startet zugleich auch das 25. Jubiläumsjahr der Seniorenakademie, die vor allem dank des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitstreiter Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Programm in den Bereichen Wissenschaft und Kunst bietet. Unterstützt wird sie dabei von Kultureinrichtungen, Museen, Theatern, Instituten, Vereinen und anderen Einrichtungen der Stadt.

Das Ergebnis ist stets ein breitgefächertes Bildungsangebot unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kunst, Geschichte und Gesundheit. Thematische Führungen in der Stadt, zu historischen Stätten, in Instituten, Kultureinrichtungen und Betrieben runden das Programm ab. Darüber hinaus stehen auch im diesjährigen Sommersemester wieder erlebnisreiche Bildungsreisen auf dem Programm. Kreatives Gestalten ist in den Interessengruppen wie Theater, Malen, Zeitzeugen, Digitale Bildgestaltung, Digitale Film-, Bild- und Audiobearbeitung sowie in der Schreibwerkstatt möglich.

Das gesamte Programm, weitere Informationen und die Einschreibmodalitäten finden sich im Netz unter: www.tu-dresden.de/senior

Von DNN