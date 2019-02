Dresden

Mit den Halbjahreszeugnissen in der Hand sind Dresdens Schüler in die verdienten Winterferien gestartet. Für die Viertklässler ist es dieses Mal besonders spannend, denn sie erhalten ihre Bildungsempfehlung für die Oberschule oder das Gymnasium. „Im letzten Schuljahr folgten rund 80 Prozent der Eltern und Schüler der erteilten Bildungsempfehlung“, teilt das Sächsische Kultusministerium mit.

Wer ohne die entsprechende Empfehlung auf ein Gymnasium wechseln möchte, muss am 12. März eine schriftliche Leistungskontrolle absolvieren – in Deutsch, Mathe und Sachkunde. Nach Angaben des Kultusministeriums haben in Sachsen im vergangenen Jahr mit 51,6 Prozent der Viertklässler etwas mehr Kinder eine Empfehlung für die Oberschule als für das Gymnasium erhalten. Die Bildungsempfehlung für das Gymnasium wird erteilt, wenn der Durchschnitt der Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in der Halbjahresinformation 2,0 oder besser ist und keines dieser Fächer mit der Note „ausreichend“ oder schlechter benotet wurde.

Wer mit seinem Zeugnis unzufrieden ist und Trost oder Beratung sucht, konnte sich am Freitagnachmittag an ein Sorgentelefon des Landesamts für Schule und Bildung wenden.

Von tg