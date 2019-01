Dresden

Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes in Sachsen endete der Alkoholrausch im Jahr 2017 für insgesamt 157 Kinder und Jugendliche im Krankenhaus. Unkontrolliertes Trinken von Schülern in Sachsen bleibt ein Problem. Aus diesem Grund veranstaltet die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Mittwoch, 6. Februar, von 10 bis 14 Uhr einen Dialog zum Thema Alkoholmissbrauch im UFA Kristallpalast Dresden an der St. Petersburger Straße 24. Nach einem Grußwort von Barbara Klepsch ( CDU), Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz, wird der Film „ Komasaufen“ gezeigt. Anschließend diskutieren Schüler mit Experten aus Notfallmedizin und Selbsthilfe, einem Streetworker sowie Vertretern des Landesschülerrates über die Gefahren des Rauschtrinkens.

Bis zum 18. Januar können interessierte Schulen in Dresden ihre achten bis zehnten Klassen zur kostenfreien Veranstaltung mit einer E-Mail an LV-Sachsen@dak.de anmelden.

Von awo