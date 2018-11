Dresden

Die drei Dresdner S-Bahnlinien erhalten im nächsten Sommer freies WLAN. Das hat der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) auf seiner Verbandsversammlung am Dienstag beschlossen. Verbesserungen sieht der VVO daneben vor allem im Dresdner Umland vor. Die Ticketpreise bleiben stabil.

Wer kann das Internet in der S-Bahn nutzen?

Jeder. Allerdings erst ab dem Sommer 2019. Bis dahin werden alle 66 Doppelstockwagen der drei Linien mit entsprechenden Routern ausgestattet, die die drahtfreie Nutzung mit einem individuellen Datenvolumen von 50 Megabyte gestatten. Das Angebot kostet auf die Restlaufzeit des aktuellen Verkehrsvertrages bis 2027 gerechnet rund 6,4 Millionen Euro. Damit kommt die Digitalisierung so langsam bei den Verkehrsunternehmen des VVOs an. Die Züge des Trilex sind derzeit schon mit WLAN unterwegs, der Regionalexpress 50, der zwischen Dresden und Leipzig verkehrt, geht wie die S-Bahnen im Sommer 2019 ans Netz. In allerdings nur zwölf Bussen bietet der Regionalverkehr Dresden (RVD) bereits jetzt schon drahtloses Internet an.

War’s das schon mit Digitalisierung?

Nicht ganz. Der VVO unterstützt im kommenden Jahr die Einführung digitaler Abo-Chipkarten bei zugehörigen Verkehrsunternehmen. Bisher bieten diese nur die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) an. Der VVO etabliert ein neues, einheitliches Hintergrundsystem, das regionale Busunternehmen nutzen können. Das geschieht übrigens in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON). Dadurch könne man Synergieeffekte heben, begründet der VVO. Auch eine Ausweitung des System auf andere Verbundräume sei möglich.

Wo gibt es neue Verbindungen?

Nirgends. Aber die Anbindung des Umlands an die Landeshauptstadt wird verbessert. Das ist eine Strategie, mit der der VVO seit einigen Jahren Erfolg hat. Auch 2018 steigen die Fahrgastzahlen voraussichtlich um 1,5 Prozent auf rund 219 Millionen Menschen. Das dürfte einiges mit der Takterhöhung der S-Bahn zwischen Dresden Hauptbahnhof und Pirna sowie auf einigen Regionalbahnstrecken zu tun haben. Nun will man ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember weitere Züge in den Früh- und Abendstunden auf der S-Bahn einsetzen. Hinzu kommt, dass die Regionalbahn nach Königsbrück künftig auch sonntags im Stundentakt verkehrt. Nach Altenberg kommt eine späte Abfahrt ab Heidenau hinzu. Außerdem startet der VVO die zweite Stufe des dieses Jahr begonnenen Plus-Bus-Programms. Zukünftig tragen auch die Linien 360 Dresden-Altenberg, 800 Cottbus-Hoyerswerda und die neue 477 Dresden-Moritzburg-Großenhain das „+“ in der Anzeige. „Die Busse dieser Linien fahren montags bis freitags mindestens 15 Mal in jede Richtung, an Samstagen sechs Mal und an Sonntagen mindestens vier Mal“, erläutert VVO-Chef Burkhard Ehlen.

Was wurde sonst noch beschlossen?

Der VVO will weitere Mittel für den Infrastrukturausbau freimachen. Wichtiger dürfte aber dies sein: Beim Verkehrsverbund hat man die Hoffnung auf eine Aufstockung von Geldern, die insbesondere für den ländlichen Raum ausgegeben werden können. Das könnte die Wiederbelebung der 2015 eingestellten Regionalbahn Meißen-Döbeln ermöglichen. Vor drei Jahren hatte man die Linie wegen knapper Gelder und fehlender Nachfrage – nur 13 Fahrgäste saßen durchschnittlich im Zug – eingestellt. Es sei wichtig, die 2015 begonnene Feinerschließung durch ein Busnetz entlang der Bahnlinie nach deren Wiederaufleben nicht einschlafen zu lassen, warnt der VVO. Bisher habe man damit 115 000 Fahrgäste hinzu gewonnen.

Von Uwe Hofmann