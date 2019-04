Dreckige Windeln an der Prießnitzmündung, Grillreste im Rosengarten. Gerade nach Wochenenden mit warmen Wetter ist ein Spaziergang durch die Elbwiesen auf Neustädter Seite kein Vergnügen. Nun will der Stadtbezirk Neustadt das Müllproblem in den Griff kriegen – mit einem Konzept, das schon auf dem Alaunplatz Erfolg hatte.