Dresden

Mit einem Line Up in Form eines „gezuckerten Sahnehäubchens“, wie es die Veranstalter versprechen, feiert der Dresdner Poetry Slam am 25. Juli seinen siebten Geburtstag. Los geht es 19.30 Uhr vor der Groovestation an der Katharinenstraße. Sollte es unverhofft doch regnen, wird der Geburtstag nach drinnen verlegt.

An jedem vierten Mittwoch eines ungeraden Monats treffen sich Poeten am Gartenzaun in der Groovestation und erzählen dem Publikum komische Geschichten, lyrische Wortwitze und jede Menge Poesie. Die Gäste stimmen am Ende des Abends ab, wer den Slam und damit den selbstgehäkelten Siegerkaktus gewinnt. Moderiert wird der Abend von Stadtmeisterin Kaddi Cutz. Zum kleinen Jubiläum treten Sven Hensel, Sophia Szymula, Ortwin Bader-Iskraut, Greta Lamme, Jann Wattjes, Samson, Dennis Biba und Sim Panse gegeneinander an.

Die DNN verlosen 1x2 Freikarten für den Abend voller „Geschichten übern Gartenzaun“ am 25. Juli. Wer gewinnen möchte, schreibt einfach bis zum 24. Juli 23.59 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Gartenzaun“ an gewinn@dnn.de. Der Gewinner wird samt Begleitung auf die Gästeliste geschrieben und meldet sich am Einlass, der 18.30 Uhr beginnt.

Von lml