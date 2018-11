Dresden

Drei Produktionen aus der sächsischen Landeshauptstadt wurden mit dem Deutschen Multimediapreis mb21 ausgezeichnet. Die Medienmacher schafften es auf die ersten Plätze und erhielten ihre Auszeichnungen bei der Preisverleihung während des Medienfestivals am Samstag in den Technischen Sammlungen, Junghansstraße 1-3.

Als jüngste Preisträgerin freut sich Minou Kropp, die mit ihrem Animationsfilm „Zum Glück faul gewesen“, der sich um ein kleines Faultier dreht, ihre Altersgenossen der 7-10 Jährigen im Wettbewerb hinter sich ließ. Mit seinen Reportagen, Interviews, Selbstversuchen und Dokumentationen war der YouTube-Kanal „Brainfox“ von Benedict Bartsch der Jury in der Altersgruppe der 11 bis 15-Jährigen ebenfalls einen ersten Preis wert. Die Medienmacher Imina Geilman, Luka Naujoks und Nora Wunderwald freuen sich über den 1. Platz in der Altersgruppe 16-20 Jahre. In ihrem Online-Magazin „Tierindir“ greifen sie Themen auf, die junge Erwachsene bewegen.

Die ausgezeichneten Dresdner Produktionen gehören zu den 20 Wettbewerbsbeiträgen. Zu gewinnen gab es Preise im Gesamtwert von über 10 000 Euro.

Von Carolin Seyffert