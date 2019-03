Dresden

Der Dresdner Kreuzchor ist auf der Suche nach Nachwuchs. Am Sonnabend, 9. März, lädt der Knabenchor interessierte Jungen und ihre Familien zu einem Nachwuchstag nach Striesen ein. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Jungen, die schon immer einmal im Anzug auf den großen Bühnen der Welt singen wollten. Am Probetag an der Ermelstraße 1 haben Interessierte von 13 bis 16 Uhr die Möglichkeit, das Internat, Proberäume, Speisesaal und die Schneiderei zu erkunden. Während mehrerer Proben des Kreuzchors an dem Nachwuchstags erhalten die Besucher einen Einblick in die musikalische Ausbildung. Gleichzeitig können Eltern und Jungen Fragen zur Grundschulausbildung, zur Unterbringung sowie zum Gesangs- und Instrumentalunterricht loswerden.

Zum Abschluss des Tages lädt der Chor die Besucher zur Kreuzchorvesper ein. Sie beginnt um 17 Uhr in der Kreuzkirche Dresden am Altmarkt.

Von DNN