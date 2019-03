Dresden

Olaf Böhme ist tot. Der Kabarettist und Autor war Jahrgang 1953, ein waschechter Dresdner mit einem Doktortitel in Wahrscheinlichkeitstheorie. Doch er war noch so viel mehr. Er war ein Mann – randvoll mit feinstem Humor, intensiv auf der Bühne wie im Leben. Berühmtheit erlangte er durch seine Kultfigur „Der betrunkene Sachse“, aber er schrieb auch Bücher, war an Filmprojekten beteiligt, verfasste Gedichte.

Von 1985 bis 1990 war er Mitglied der Theatergruppe „Spielbrett“. Von 1987 an brachte er eigene Programme vors Publikum, wurde Chef beim Dresdner „theater 50“ und betrieb von 1995 bis 2001 die Privatbühne „bebe“. Er war als Kabarettist nicht wegzudenken aus der Dresdner Szene, lockte Fans erflogreich mit „Ein Schloß im Wörtersee“ oder „August der Schwache“.

2008 wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert, im Mai 2012 erhielt er eine Stammzelltransplantation. Erst 2015 hat er sich wieder hinausgetastet auf die Bühne und seinem Publikum mit dem Programm „weeßte“ Hoffnung gemacht. Weil es ihm aber schon ein Jahr später wieder schlechter ging, trat er ab Herbst 2016 nicht mehr auf. Nun ist er mit 66 Jahren an den Folgen der Leukämie gestorben, wie der Sender MDR aus dem Umfeld des Künstlers erfahren hat.

Von DNN