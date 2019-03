Dresden

Zum internationalen Frauentag am 8. März wird es auch in Dresden wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geben. So rufen Frauen am Freitag beispielsweise zu einem Frauenstreik auf. Mit der Demonstration solle ein Zeichen für eine faire und geschlechtergerechte Gesellschaft gesetzt werden, teilte das Dresdner „F*Streik Netzwerk“ am Dienstag mit.

Geplant seien Gesprächsrunden in dezentralen Streikcafés am Vormittag sowie eine zentrale Veranstaltung - das „Streik-Fest“ - auf dem Postplatz am Nachmittag. Hier wird es von 14 bis 18 Uhr Workshops, Performances und gemeinsames Essen geben. Menschen aus unterschiedlichen Branchen und Lebensbereichen seien eingeladen, sich zusammenzufinden, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam über ihre aktuelle Situation und Themen der Geschlechtergerechtigkeit zu diskutieren, hieß es. Das „F*Streik-Netzwerk Dresden“ ist nach eigenen Angaben eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppierungen, Einrichtungen, einer Gewerkschaft und zahlreicher Einzelpersonen.

Auch von Seiten der Stadt lädt die Gleichstellungsbeauftragte Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah gemeinsam mit Dresdner Fraueneinrichtungen und -initiativen zu verschiedenen Aktionen ein.

In zahlreichen deutschen Städten lenken rund um den Internationalen Frauentag Initiativen den Fokus auf Diskriminierungen von Frauen.

Weitere Informationen zu den geplanten Veranstaltungen gibt es unter:

https://www.f-streikdresden.de/

http://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/frauen-maenner/aktuelles.php

Von fg